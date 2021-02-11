غياب استراتيجية إدارة التنوع الثقافي والإثني والاقتتال القبلي

قضية إدارة التنوع الثقافي والإثني، وتحقيق السلام الاجتماعي، من القضايا الاجتماعية، التي تعدّ إحدى أهم القضايا، التي يجب الوقوف عليها، والتعاطي معها باهتمام في جمهورية السودان، لأن الكثير من المشكلات، التي تعيشها دولة السودان، الآن، هي نتائج مباشرة، أو غير مباشرة لعدم قدرة الدولة السودانية على إقامة نظام ناجح لإدارة منظومة التنوع القبلي والثقافي واللغوي فيها.

إن منظومة إدارة التنوع ليس بالمنظومة البسيطة، وإنما هي عبارة عن استراتيجية شاملة لجميع مؤسسات الدولة، تهدف إلى توظيف مجهودات كل قطاعات الدولة، ورسم الخطط لها؛ للاستفادة من التنوع الثقافي للمجتمع، وتوظيفه توظيفاً صحيحاً ليصُبّ في المصلحة القومية للبلاد. والتنوع القبلي والثقافي في المجتمع عبارة عن سلاح ذي حدين، ففي حالة النظر إليه باعتباره عاملا من عوامل القوة، والعمل على توظيفه- سيكون من أفضل الظواهر الاجتماعية، وسيكون، أيضا، عاملا من عوامل قوة الدولة، ولكن عندما تفشل الدولة في إدارته، وتعمل على محاربته، أو تستغله الإرادة السياسية لتحقيق المصالح السياسية والحزبية الضيقة- سيُشكل أكبر مهدد للأمن القومي للبلاد.

تغيير الذهنية المجتمعية في السودان حول ظاهرة التنوع الثقافي- يجب أن تكون أولى الخطوات في اتجاه معالجة الخلل في التعاطي المجتمعي مع التنوع الثقافي والإثني، وعملية تغيير نظرة المجتمع تجاه التنوع الثقافي- تبدأ بجعل روح قبول الآخر جزءاً من شخصية، وسلوك الفرد منذ نعومة أظافره، وهي عملية لا تتم إلا بالتعليم، الأمر الذي يقودنا إلى ضرورة وأهمية مراجعة المنظومة التعليمية للبلاد وفق خطة شاملة، توضع وتُعدّ خصيصاً لمعالجة هذه التشوهات النفسية. ومن المعروف أن هناك تطورا علميا كبيرا في هذا الخصوص، وظهرت تخصصات حديثة في العالم، تهتم بهذا الموضوع الحيوي، مثل تخصص “الهندسة المجتمعية” -Community Engineering ، وتخصص إدارة التنوعManagment Of Diversity, ، وغيرها من التخصصات، التي تساعد الدول، والمجتمعات في رسم الخطط، والاستراتيجيات لتحويل التنوع الثقافي والقبلي في المجتمع من مهدد اجتماعي، إلى مصدر من مصادر القوة.

وعملية التغيير يجب أن تكون وفقاً لخطة شاملة، تستهدف صغار العمر عن طريق التعليم والمقررات التعليمية، التي يتم إعدادها بوعي تام حيال ذلك، وتستهدف المجتمع عن طريق حملات التوعية الكثيفة الموجهة، عبر وسائل الإعلام الوطني، لتغيير سلوك المجتمع إيجابياً. وتوعية المجتمع عملية في غاية الأهمية لأن الإنسان، ببساطة، ابن بيئته، وتتشكل شخصيته، وأفكاره حول أي موضوع أو ظاهرة، وفقاً للتأثير الذي يتعرض له ممن هم حوله.

وهنا تبرز أهمية الحفاظ على القبائل، وثقافاتها لتُشكل نموذجاً مجتمعياً- يمكن أن يتم تقديمه وفقاً لخطة وطنية، في المراكز الثقافية في العاصمة القومية للبلاد، وفي عواصم الولايات، بطريقة دورية عادلة، وينظم ويسوّق بصورة تجعله، يصبح مصدر فخر للإنسان السوداني، وعاملا أساسيا في مكونات هويته القومية، يعمل على الحفاظ عليه، بدلاً عن محاربة القبيلة، ومحاولة بناء هوية سودانية محارِبة، ومناهضة للتنوع القبلي، أو العمل على تفضيل القبائل على بعضها البعض، ومحاولة فرض هوية ما على المجتمع، وتجاهل المكونات الأخرى.