أدركوا عاملي القطاع العام

قبل شهر من اندلاع ثورة ديسمبر في العام 2018م وكاول ظهور لجسم تجمع المهنيين السودانيين أصدر بيان بالمطالبة برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالدولة إلى 8664 جنيه بدلا عن 424 جنيه، وذكر عدم واقعية وملاءمة القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور للمتغيرات الاقتصادية المختلفة، وطالب الحكومة بالنظر إلى أوضاع هذه الفئة. اليوم يعانى الموظف أشد واقسى أنواع الرهق والتعب ولا يستطيع العامل توفير اقل حد من ضروريات ومستلزمات الأسرة خلاف منصرفات التعليم والعلاج وأجرة المنزل فاليوم متوسط راتب موظف في مدخل الخدمة لا يتجاوز العشر آلاف من الجنيهات بينما الحد الأدنى لمنصرفات اسرة صغيرة تتجاوز ال 70 الف جنيه وفي ازدياد مطرد مع فجر كل يوم جديد؛ هذا حال الموظف فكيف بالعامل في الدرجات العمالية.

وكانت هذه بداية علاقة الحب والود التي نشأت بين هذا الجسم والفئات التي تحدث تجمع المهنيين باسمهم وبالرغم من أن النقابات والاتحادات المنضوية تحت هذا الجسم الوليد كانت نقابات غير معترف بها او شرعيتها من قبل النظام السابق ولا تعتبر ذات صوت مسموع في أروقة الدولة ولكنه وجد كامل الدعم والأسناد من عاملي القطاع العام حتي شلوا عمل الدولة بالاضرابات وبالرغم من علمهم بأن جهاز أمن البشير كان يشكل حضورا في كل اجهزة الدولة إلا أنهم لم يتقاعسوا عن نصرة ثورتهم، أين النقابات الحرة التى تدافع عن حقوقهم، أين نقابة عاملي السودان؟ هل ايضا ذهبت مع المحاصصات الحزبية وضاع حق العامة بينها ؟

بعدها بشهر تقريبا انطلقت شرارة ثورة ديسمبر ووجدت كل الدعم والتعاطف والمناصرة من عاملي القطاع العام فكانوا اول من يلبون خطابات التجمع بالاعتصام والإضراب العام وبالرغم من انها كانت تشكل تهديدا لهم مباشر في معاشهم وقطع ارزاقهم ومستقبل مجهول اذا ما كانت فشلت الانتفاضة.

اليوم متحدثة إحدى الزميلات باحدى مجموعات العمل المهنية قالت إن الراتب لا يكفي أكثر من يوم واحد دون التزود بكامل احتياجات البيت الأساسية من ماكل ومشرب، لماذا تاكل الثورة ابناءها اول ما بدات بعمودها الفقرى لجان المقاومة بالأحياء والمدن والولايات وبدأت شيطنة هذا الجسم وتصورهم بانهم مراهقون يضعون التروس ويسدون الطرقات ويعطلون مناحي الحياة العامة.

كان النظام السابق يتمعن في تهميش العاملين بالدولة والعمل على افقارهم والضغط عليهم بالقبول بالانضمام إلى الحزب الطفيلي حتى يضمن للعامل إدراج اسمه في كشوفات المنح والعلاوات والساعات الإضافية ومسميات كثر، لاتغنى ولا تسمن من جوع ويعلم الحزب المحلول ذلك، ولكن حتى يضمن لهث العامل بالسعي وراء هذه الكشوفات؛ كما أنه كان بابا للفساد العام حتى يجعل عاملي القطاع العام تحت الابتزاز والرشوة بالمزيد من عدم الرقابة والتستر على اختلاس المال العام بفقه التحلل إلى منسوبي النظام المباد

لا توجد دولة من الدول المسماة بدول العالم الأول او الدول المتقدمة إلا وكان لها نصيب واحراز المراتب الأولى من الشفافية والنزاهة وعدم الفساد في المرافق الحكومية والخدمات العامة واحترام وهيبة رجل الدولة سواء كان عسكريا او مدنيا.