المهندسة هاجر جعفرفي حوار مع “كوكتيل”:- الزبائن يثقون فى عملي وعادي بشيل الثلاجة والمكيف

حوار : نادر عثمان

تعطلت لدي إحدى الثلاجات وبدأت في رحلة بحث عن صنايعي يعرف مشكلة عطلها فأجد نفسي أمام ورشة حمزه عبيد الهندسيه لصاحبها المهندس حمزه عبيد بالخرطوم ٣ حينها قابلت المهندسة هاجر جعفر حسن التي درست جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا تخصص مكانيكا تبريد وتكييف ،حيث تخرجت 2007م .. بعزيمة واصرار وثقة في النفس اصبحت من اشهر العاملين في هذا المجال من النواعم .

تخصصك في مجال التبريد والتكيف هل جاء عن رغبة ؟

كان رغبة تانية ، وتوفقت فيها الحمد لله .

وماهي رغبتك الاولي ؟

تصميم داخلي .

هل يوجد فرد في اسرتك متخصص في هذا المجال ؟

لا .

هل وجدت اي اعتراض من اسرتك علي دراستك ؟

لا ، كانوا دائما يذكروني بنصيحه بأن انتبه للكهرباء اثناء عملي .

هل تتعرضين لمضايقات في عملك ؟

كثيرة جدا واتجاهلها .

من الزملاء ام طالبي الخدمة ؟

بعض طالبي الخدمة كانوا في البداية لا يقبلون ان تصين لهم فتاة ثلاجة او مكيف ، لكن بعد فترة تأكدوا من انني استطيع ان صيانة تلك الاجهزة .

هاجر اثبتت ان المرأة قادرة علي العمل ، ولا صحة للمثل القائل (لو المرأة فأس مابتكسر الرأس ) ؟

ليس في كل الاحيان ، هذا المثل يقلل من عز يمة المرأة ، ولم اتأثر به .

لديك زبائن يثقون بعملك ام انهم يجاملونك ؟

يثقون بعملي طبعا .

هذه المهنة شاقة ؟

نعم ، (وبشيل) المكيف والتلاجة .

اذن تحتاجين لمن يساعدك ؟

رغم انني تعودت على حمل تلك الاجهزة ، لكن الان يساعدني بعض الشباب .

التكييف المركزي يحتاج مجهود اكبر كيف تتعاملين معه ؟

(بطلع سقالة ) عادي ماعندي مشكلة .

كيف يتعامل معك الزملاء ؟

متعاونين جدا معي .

هاجر من القليلات اللائي تخصصن في هذا المجال ، ماهي اكثر التعليقات التي تسمعينها ؟

بعض المتدربين في الشركة يقولون مابنشتغل مع مرا، او مابنطلع مع مرا ، لكن الان هم شغالين معاي ، ودربتهم على العمل .

هل توجد رغبة من البنات للتخصص في هذا المجال ؟

منذ 2007م والي الان لا يتم قبول سوى 3 -او 4 بنات تقريبا .حتى لو تم قبولهن يتحولن الى كليات اخرى لأسباب يعرفونها

.

طموحك مستقبلا ؟

شركة تبريد وتكييف ، وتصنيع احتياجات العمل بدل استيرادها من الخارج .

نساء يتخوفن من اللحاق بالمهنة بحجة انها شاقة رسالتك لهن ؟

رسالتي لهن لا يوجد مستحيل ، ولا بد من الثقة بالنفس لتحقيق اهدافهن ، ويتركن الخوف.

هل هنالك جهات حكومة حاولت ترعاكم ؟والأفضل الحكوميه ام الخاصة ؟

الحكومية لها ميزاتها وكذلك الخاصة يتوفر بها بعض الاشياء.

هل طلبت جهات حكومية خدماتكم ؟

نعم ، بعقود من شركات خاصة .

هل هنالك إعلان لوظائف حكوميه لتخصصكن ؟

ماحصل وجدت طلب خدمات للبنات في مجال التبريد والتكييف ، دائما يكون الطلب للاولاد .

لكن بعض الشركات الخاصة تتطلب خدمات من الجنسين ؟

غالبا تكون فرصه العمل في الشركات الخاصة عمل مكتبي ، اما العمل في المواقع فيكون حصريا على الذكور .

هل تفضلين العمل بالمكتب ام خارجه ؟

بالتأكيد العمل في مواقع خارج المكتب الافضل .

لماذا ؟

العمل خارج المكتب يكسبني خبرة ، عكس العمل المكتبي .