وفاة فنان معروف بصدمة سكري بعد مداهمة الشرطة لحفل زواج ابنه

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

توفي الفنان المعروف كمال خيرالله امس باحدى المستشفيات بالخرطوم وذلك أثر صدمة سكري تعرض لها اثناء مداهمة الشرطة حفل زواج ابنه المقام بمنطقة الحاج يوسف الأمر الذي جعله يشعر والحزن لما حدث لزملائه الذين اتوا لمجاملته بالغناء ما اعتبره اشانة سمعة الأمر الذي اثر عليه صحيا وذلك بعد ان قامت الشرطة بالقبض على الفنانين المشاركين في الحفل والفرقة الموسيقية ونقلهم في عربة دفار وترحيلهم لقسم الشرطة ووضعهم في الحراسة، فيما نقل الفنان كمال خيرالله مباشرة الى المستشفى لتدهور وضعه الصحي حتى اسلم الروح لبارئها.

وشارك عدد من زملائه الفنانين والموسيقيين في تشييع جثمانه وأداء واجب العزاء لأسرته.

يذكر أن الفنانين الذين كانوا مشاركين بالغناء مجاملة لزميلهم الفنان كمال خيرالله في زواج ابنه هم هشام درماس والبحراوي الذين تم القبض عليهم وتمت محاكمتهم بشرق النيل وتغريمهم حسب قانون الطوارئ الصحية للكورونا الذي اصدره والي الخرطوم أيمن نمر بمنع الحفلات .