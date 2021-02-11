(هنا ام درمان) تحتفل بيومها العالمي

الخرطوم:كوكتيل

تحتفل الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون يوم السبت الموافق الثالث عشر من الشهر الجاري باليوم العالمي للراديو تحت رعاية المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد وبشراكة مع اللجنة الوطنية للتعليم والثقافة (اليونسكو ) وقال مدير البرامج بالإذاعة السودانية محمد عبد الكريم عبد الله ان إدارات الإذاعة اكلمت كافة استعداداتها لليوم العالمي للراديو و الذي سيكون بمشاركة الأجهزة و المؤسسات الإعلامية بشقيها المقروء و المسموع و الإلكتروني ، وأكد ان إدارة البرامج بهنا ام درمان شكلت فريق عمل خاص لتغطية الحدث لاسيما إنتاج برامج خاصة وتوظيف برامج الإذاعة اليومية للتتناسب مع الاحتفالية بيوم الراديو العالمي ، وأشار إلى ان الاحتفال بيوم الراديو يأتي في ظل الدور الكبير الذي تلعبه الإذاعة الأم في المجتمع ودعمها لقضايا السلام و الوحدة و التنمية وتوحيد وجدان أبناء السودان وسيتم نقل فعاليات الاحتفال على الهواء مباشرة على اثير الإذاعة وشاشة تلفزيون السودان.