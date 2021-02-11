بعد رصد تحركات من عناصر الوطني المحلول.. إعلان الطوارئ بسنار

الخرطوم: السوداني

أصدرت والي ولاية سنار الماحي سليمان بإعلان حالة الطوارئ في الولاية منذ صباح اليوم الخميس وحتى إشعارٍ آخر.

وقال في تعميم صحفي، إنه تم رصد تحرُّكات عناصر من حزب الموتمر الوطني المحلول، تعمل على التحريض لإحداث فوضى وأعمال إجرامية بالولاية. وأشار إلى أن القرار حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مُطالباً المُواطنين بالتبليغ عن أماكن وتجمّعات عناصر النظام المُباد وعن قاداتهم السياسة في أنحاء الولاية.

ووجه كل الأجهزة الأمنية والشرطية أخذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات المواطنين.