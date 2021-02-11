الاعتداء على مذيعين أثناء تأدية عملهم و(25) مليوناً خسائر هيئة الإذاعة والتلفزيون بشرق دارفور

الخُرطوم: اليسع أحمد

شكا مُدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية شرق دارفور الطاهر محمد الطاهر من تَضَرُّر العاملين بالهيئة من الأحداث التي شهدتها ولايته أمس، حيث تم الاعتداء على فريق عمل الإذاعة بالضرب من قبل المتفلتين ونهب (تلفوناتهم) وأجهزة الكمبيوترات وتعطيل كامل للكاميرات وأجهزة البث الخاصة بالهيئة، مما أسفر عن توقف الإذاعة والتلفزيون منذ الأمس إلى أجل غير مُسمّى.

وأوضح الطاهر في تصريح خاص لـ(السوداني) أن المتفلتين حاصروا العاملين بالهيئة لمدة 40 دقيقة وظلّ العاملون تحت تهديد الأسلحة حتى انتهاء عملية النهب والإتلاف لجميع الأجهزة، ونوّه إلى حرق 3 سيارات تابعة للهيئة، وقال إن حجم الخسائر التي وقعت على الهيئة قُدرت بحوالي 25 مليون جنيه، مُشيراً إلى أن استئناف العمل بالإذاعة يستغرق فترة زمنية طويلة أدناها شهران.