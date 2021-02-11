الرئيس الفخري يعد بدعم غير مسبوق المريخ يقدم طاقمه الفني والمحترفين والتازي يزف البشريات النابي: قادم لتحقيق هدف واحد ولن أخاطر بالأجانب امام الأهلي

الخرطوم : السوداني

قدم مجلس المريخ، الجهاز الفني والمحترفين الأجانب عبر مؤتمر صحفي انعقد بفندق كورنثيا مساء امس ( الاربعاء) في حضور عضو المجلس علي أبشر الى جانب المدير الفني الكابتن نصر الدين النابي وطاقمه المعاون بقيادة المساعد حمدي الصغير.

وتحدث على هامش المؤتمر الصحفي رئيس النادي الفخري رجل الأعمال السعودي أحمد التازي الذي ابدي ترحيب كبير بالعمل في نادي المريخ مشيراً الى انه إبن من ابناء النادي وظل يتابع ما يحدث في الفريق منذ تواجد قائد الفريق الأسبق الكابتن ابراهيم حسين ابراهومة واشار التازي ألى أنهم عملوا خلال الفترة السابقة على محورين على رأسهما محور المحترفين الأجانب والذي تم التعاقد فيه مع لاعبين على مستوى عال كما تم الشروع الفوري في تجديد عقد اللاعبين الوطنيين، ولفت النظر الى انهم وضعوا استراتيجية من اجل النهوض بالكرة السودانية إلى الامام وهو سعيد بالعمل على ذلك ويتمنى ان تطبق كل الافكار الموضوعة على ارض الواقع.

وطمأن احمد التازي جماهير المريخ بشأن اللاعب سيف تيري كاشفاً عن حدوث بعض الإشكاليات الا أنه عاد وقال ان اللاعب هو بمثابة مطلب الجمهور وهو مع انصار النادي في مطالبهم وخلال الايام القادمة سيتم الحسم بشكل نهائي.

وابدى رجل الاعمال السعودي رغبة حقيقية في تطوير المريخ قاطعا بأنه جاهز للاستثمار اكثر من 2 ونصف مليون دولار من أجل صناعة فريق قوي للمريخ لافتا ان المبلغ المذكور سيزيد اكثر من اجل ان يكون المريخ قوي على كافة المستويات خلال المرحلة القادمة.

وكشف عن الاتجاه لقيام اكاديمية عالمية واستجلاب اجهزة فنية على مستوى عالي من اجل دعم فريق الكرة الاول بالنادي.

وتمني الرئيس الفخري للنادي ان ينجح المريخ في تحقيق نتائج ايجابية خلال مباريات دوري المجموعات بالبطولة الافريقية ابتداء من اللقاء المرتقب امام النادي الاهلي المصري في السادس عشر من الشهر الجاري قاطعا بانه سيقدم العديد من الدعومات حالما نجح الفريق في تحقيق بطولة الكاف خلال الموسم الحالي.

ومن جانبه اكد مدرب الأحمر الكابتن نصر الدين النابي ان قدومه لنادي المريخ جاء لأهداف واضحة ومحددة ومتفق عليها، واصفا المريخ بانه فريق كبير وعظيم وله قاعدة واسعة واشار الى ان الاحمر ورغما عن كل ذلك الا انه لم ينجح في الوصول الى هدفه، مشدداً بان هدفه الاول هو صناعة فريق قوي يكون متواجد دائما في دوري المجموعات بالبطولة الافريقية وبعدها يحقق الكاس الافريقية.

واشار الى ان المريخ لديه فرصة كبيرة في هذه الفترة خاصة في ظل حماس الشيخ احمد التازي ولابد ان نكون في مستوى الحماس والارادة القوية للوصول الى الغايات والمراتب المنشودة وبالاخص على المستوى الافريقي مع ضرورة الانتباه ودراسة الاسباب التي جعلت الفريق بعيدا عن التتويج بالبطولة الافريقية خلال المواسم الماضية.

وشدد النابي على ان خطط رئيس النادي الفخري التازي يجب ان لا ترتبط بتقديم الفريق لمباريات قوية في البطولة الافريقية الحالية لافتا انه وحالما كان موقف الرجل كذلك فاننا لن نكون قد استوعبنا الدرس بعد ويجب ان ننتبه ونعمل على معرفة كل الاسباب ومعرفة ما ينقصنا حتي نستطيع ان نحقق ما نريده.

وابدى المدرب التونسي سعادة بمواجهة الاهلي المصري في المباراة الاولي بدوري المجموعات واصفاً اياه بالفريق الكبير الذي يملك مقدرات معروفة للجميع وسيتم التعامل معه بالشكل المطلوب كما انه عمل خلال فترة سابقة بمصر وسيتم تطبيق اسلوب لعب معين.

ولفت النظر الى انه سيتابع المباريات المحلية وكذلك المواجهة الماضية للأهلي المصري امام الفريق النيجيري في البطولة الافريقية قاطعا بأن اداء الأهلي امام بايرن ميونيخ او في بطولة كاس العالم مختلف تماما عن اسلوب اللعب في بطولة الكاف واوضح ان الجاهزية الفنية والبدنية بالنسبة للمحترفين ليست كاملة خاصة في ظل انضمامهم المتأخر لافتاً ان الواقعية مطلوبة وعدم المخاطرة بهم.