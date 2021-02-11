ظهور أول للاوغندي المريخ يكسب الشرطة بثلاثية وديا النابي يواصل سياسة التجريب ويقف على جاهزية اللاعبين

الخرطوم : السوداني

حقق المريخ الفوز على الشرطة القضارف بثلاثة أهداف مقابل هدف في التجربة الودية التي جمعت الفريقين عصر امس ( الأربعاء)

ودفع الجهاز الفني للمريخ بقيادة المدرب نصر الدين النابي بعدد من الاوجه الجديدة في المباراة حيث شارك كل من الحارس محمد المصطفى، صلاح نمر، حمزة داود، بخيت خميس، ناجي، محمد هاشم التكت، التاج يعقوب، السماني الصاوي، عزام عادل، عبد الكريم، بكري المدينة، وشارك في الشوط الثاني محمد الرشيد الى جانب عدد من الأسماء وابرزهم النيجيري توني كما شارك الأوغندي سعيدي في المباراة رغما عن وصوله الخرطوم قبل ساعات من اللقاء.

وقدم المريخ مباراة مختلفة من حيث المستوى الفني حيث ظهر الفريق بشكل مميز وكانت هناك فاعلية هجومية واضحة.

احرز اهداف الأحمر في المباراة كل من محمد الرشيد الى جانب الظهير الأيسر بخيت خميس كما وضع المحترف النيجيري طوني بصمته.

وبالمقابل أحرز هدف الشرطة القضارف النيجيري قودوين.

وظل المريخ يخوض مباريات ودية بشكل راتب عقب كل مباراة رسمية يخوضها في بطولة الدوري الممتاز حيث سبق وأن واجه الخرطوم الوطني وديا قبل ان يعود ويواجه الشرطة كذلك.

ويستهدف المدير الفني للفرقة الحمراء التونسي النابي السعي لمعرفة ادق التفاصيل عن جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية بالإضافة الى بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بوظائفهم داخل المستطيل الأخضر والمردود الفني الذي يقومون به وذلك قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلي المصري في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.