الاتحاد يخاطب قنصل غانا في الخرطوم لاسترداد فرق التأشيرات

وجه البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم خطاباً ، الى قنصل سفارة دولة غانا في الخرطوم، طالب من خلاله بسداد مبلغ 7680 دولار امريكي، وأوضح الخطاب ان المبلغ عبارة عن فرق سعر في تاشيرات سفر بعثة المنتخب الوطني الاول لمواجهة غانا في الجولة الثالثة من تصفيات امم افريقيا، واشار الخطاب الى ان الاتحاد السوداني تسلم وصلاً من القنصل بأن قيمة التاشيرة الواحدة 300 دولار، بينما ثبت للاتحاد ان قيمة التاشيرة 60 دولاراً، وكانت بعثة المنتخب ضمت 32 فرداً.

وذكر رئيس الاتحاد في الخطاب أن من متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ومراجعه المكلف بمراجعة الاموال المنصرفة من مبالغ برامج التطوير تشمل مستندات الصرف عامة، وصور الشيكات، وفي حال سفر المنتخب الوطني يطالب المراجع المكلف من (FIFA) نسخة من تذاكر الطيران عليها القيمة ولايكفي الحصول على وصل باستلام المبلغ من شركة الطيران المعنية او من وكالة سفر في حالة شراء التذاكر منها، ونسخة من تاشيرات الدخول المختومة على الجواز والتي تبين القيمة ولايكتفي بالوصل الصادر من السفارة او سلطات المطار.

ومنح رئيس الاتحاد اسبوعا واحدا للقنصل من أجل سداد المبلغ المالي، مؤكدا على أن الاتحاد سيكون حريصا على تبرئة ذمته المالية بعد نهاية الاسبوع وسيفتح بلاغا في الشرطة ويخاطب وزارة الخاجية في السودان وسفارة غانا في مصر ووزارة الخارجية في غانا مع رفع كل المستندات للاتحاد الدولي لكرة القدمFIFA، وللمراجع المكلف منه بمراجعة حساباته.