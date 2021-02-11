هلال الأبيض يتخطى اسود الجبال بثنائية

حقق هلال الابيض فوزا غاليا ومستحقا علي هلال كادقلي العنيد بهدفين مقابل هدف حيث بكر هلال كادقلي بهدف السبق في شوط اللعب الاول من مخالفة نفذها الفاتح جادين محرزا هدف هلال كادقلي وفي الشوط الثاني اجري هلال الابيض بعض التبديلات قضت بخروج الكاميروني عيسي فيتاليس وماهر عثمان ومصعب جلنجات ومحمد موسي ودخول الكاميروني محمود امادو والغاني انور السادات وعمرو مبارك واحمد ضفر ليحرز قائد التبلدي مهند الطاهر هدف التعديل من مخالفة نفذها باتقان في شوط اللعب الثاني واردفه الغاني السادات بالهدف الثاني انتهت عليه المباراه وقد شهد المباراه وفد لجنة اسناد الفريق بمحلية شيكان بقيادة ناجي حسن الاحمر عضو مجلس الادارة والسمؤال حسن احمد البربري مقرر اللجنة بجانب ناجي جابر نائب رئيس النادي للشئون المالية وابراهيم قدال نائب الرئيس للشئون الادارية وخالد العجب واسماعيل عبيد رئيس نادي الموردة ومكي النور الزبير رئيس لجنة الاسناد بالخرطوم واحمد قريود وعدد مقدر من ابناء الابيض بالخرطوم وفاز بجائزة المرحوم صديق كرداوي قائد الفريق مهند الطاهر احد نجوم اللقاء وفاز بجائزة المرحوم عبدالله الفريع مهاجم الفريق الغاني انور السادات وارتفع الفريق بنقاطه الي احدى عشرة نقطة.