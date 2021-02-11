اخيرا.. الأوغندي سعيدي يصل الخرطوم

وصل نجم وسط الملعب الأوغندي سعيدي شونيه لمطار الخرطوم للإنخراط مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وقد كان في إستقباله بمطار الخرطوم كل من مدير الكرة بالنادي أنس نصر الدين إضافة للمكتب الإعلامي لنادي المريخ، ويعد النجم الأوغندي من أبرز نجوم منتخب أوغندا للمحليين الذي إختتم مشاركته في بطولة الشأن الاخيرة بالكاميرون في دور المجموعات، كما كان ينشط اللاعب رفقة فريق الضرائب الأوغندي، وقد تكفل بإتمام صفقة اللاعب رئيس النادي السيد آدم سوداكال، وقد ظل النجم الأوغندي سعيدي شونيه مواصلاً في تدريباته مما يمكنه من الإنخراط مباشرة مع الفريق الذي يستعد للسفر للقاهرة لمواجهة الأهلي المصري في أولى مباريات المريخ بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.