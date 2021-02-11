الفكي: نعد الوزراء الجدد بأن نكون لهم عوناً وسنداً من موقعنا

الخرطوم: السوداني

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، إن الأوضاع التي تعيشها البلاد حالياً، تتطلَّب من مجلس الوزراء الإسراع في إجازة قانون الأمن الداخلي.

وأشار في منشور له على “فيسبوك” اليوم، إن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تنتظر دعماً كبيراً من الوزراء الجدد، ولا سيما أن الشارع ما زال يترقّب ملفَّاتٍ كبيرة من تركة النظام البائد، وتابع: كثيرٌ من العمل ينتظرنا، والأمل موجود وكذلك الإرادة.

وأفاد الفكي بأن الحديث الذي أدلى به وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، أمس، نيابةً عن زملائه، والذي فَصَّلَ فيه أولويات الحكومة الخمس؛ يُجيب على أسئلة الشارع اليومية والمُلحَّة، وعلى رأسها معاش الناس.

وأضاف الفكي أنّ تحقيق العدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية أيضاً، قضيتان مترابطتان، وتصبّان مُباشرةً في تحسين الاقتصاد وتحقيق السلام.

وبارك للوزراء الجدد، ثقة رئيس الوزراء وشركاء الفترة الانتقالية، واعدِٰاً بأن نكون عوناً وسنداً من موقعه.