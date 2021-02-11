وزير المعادن: الوزارة ستعلب دوراً مهماً في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد

الخرطوم: السوداني

أكد وزير المعادن محمد بشير عبد الله، أن وزارته ستلعب دورا كبيرا ومؤثرا في المرحلة المقبلة لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال إدارة الثروة المعدنية بشكل صحيح.

واعتبر الوزير عقب إجراءات التسليم والتسلم التي تمت بينه ووزير الطاقة والتعدين المكلف خيرى عبد الرحمن اليوم الخميس، ان وزارة المعادن تعتبر من الوزارات الاقتصادية المهمة جداً في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن تلعب دوراً مهماً في رفد الاقتصاد السوداني، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستكترث لخلق شراكات داخلية وخارجية لضمان عائدات مستمرة من قطاع المعادن لرفد الخزانة العامة بالموارد، وبشر الوزير بإجراء سياسات اصلاحية في القطاع الفني والاداري بالوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة من الوزارة.