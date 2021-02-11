شرطة جنوب دارفور تعتذر للمواطنين لاستنشاقهم البمبان بسبب التظاهرات

نيالا: محجوب حسون

تقدم مدير شرطة جنوب دارفور، اللواء علي حسب الرسول باعتذار لمواطني جنوب دارفور، على استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الشرطة لتفريق الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدينة نيالا خلال الأيام الماضية.

وقال حسب الرسول في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي واتساب: “شكراً لمواطني الولاية ونأسف إن تضرّر شخص، أو تضايقت الأسر، لما يحمله الهواء من الغاز المسيل للدموع الذي اضطرت الشرطة لاستخدامه”.

وأضاف: يستحق إنسان نيالا استنشاق العطور وليس البمبان.. لكم العتبى حتى ترضوا.