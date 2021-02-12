لقاء وشيك بين البرهان وسلفاكير في جوبا لإنهاء الخلاف مع إثيوبيا

الخرطوم : السوداني

رحب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، بمبادرة رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت لطي صفحة الخلاف حول التوتر الحدودي مع إثيوبيا .

ومن المقرر أن يلتقي رئيس السيادة بالرئيس ميارديت في جوبا لبحث تفاصيل المبادرة .

وسط أنباء غير مؤكدة أن القاء سينعقد بمشاركة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.

وتسلم البرهان بالخرطوم أمس رسالة من الرئيس سلفاكير، نقلها مبعوثه الخاص توت قلواك .

وقال قلواك في تصريح صحفي إن رئيس مجلس السيادة رحب بفحوى رسالة الرئيس سلفاكير المتعلقة بجهود دولة الجنوب، لانهاء التوترالحدودي بين السودان واثيوبيا، كاشفا عن لقاء مرتقب في جوبا، يجمع بين البرهان وكير بشأن التوتر على حدود السودان الشرقية مع اثيوبيا.