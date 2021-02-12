مشروع للصمغ العربي بالقضارف بقيمة (10) ملايين يورو

الخرطوم : السوداني

شرعت ولاية القضارف في تنفيذ مشروع الصمغ العربي بالشراكة مع الاتحاد الأوربي ، بتمويل يصل إلى 10 ملايين يورو ، ويشمل المشروع الذي سيتم تنفيذه عبر مجلس الصمغ العربي والهيئة القومية للغابات ومنظمة التنمية الفرنسية ، ولايتي سنار والنيل الأزرق.

وبحث الاجتماع المشترك الذي ضم والي ولاية القضارف د سليمان علي والمهندس مصطفي السيد الخليل رئيس مجلس الصمغ العربي بحضور مدير جامعة القضارف والمديرين العامين لوزارتي المالية والإنتاج والموارد وعدد من جهات الاختصاص بحث السبل الكفيلة بتهيئة أجواء الولاية لإستقبال المشروع .

كما تداول الإجتماع حول أهمية تكوين المجلس الولائي للصمغ العربي بالقضارف ودوره في حماية القطاع الغابي وتطوير زراعة الصمغ العربي والفوائد التي ستجنيها الولاية علي مختلف الصعد.

وتناول الاجتماع بالبحث أيضا العقبات التي تواجه إستزراع مصدات الرياح ومشروع الحزم الشجرية في المشاريع الزراعية