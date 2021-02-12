ياسر العطا : الجيش عمود البلاد الفقري و لن يغادر الفشقة

الخرطوم : السوداني

قال عضو المجلس السيادي الفريق ركن ياسر العطا إن الأراضي السودانية التي بسط الجيش سيطرته عليها على الحدود مع إثيوبيا ، لن يغادرها و ستسلم للاجيال القادمة لتحمل مسؤولية المحافظة عليها.

وأكد العطا لدى مخاطبته الضباط والجنود بمنطقة جبل أبو طيور بالفشقة الصغرى امس ، أن الجيش يشكل العمود الفقري للبلاد وسيظل عيناً ساهرة لحماية حدود البلاد وصون ترابها .

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا أن القوات المسلحة ستظل عينا ساهرة لحماية حدود السودان وصون ترابه.

وقال العطا الى أن قبول السودان بالحدود المرسومة، جاء بعد التأكد من وجود اتفاقيات ومواثيق دولية بشأنها في مقر الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، مؤكداً استمرار العمل في إعمار مناطق الفشقة وبسط الخدمات واعادة مواطنيها إليها