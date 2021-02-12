والي غرب كردفان: يد الأمن ستطال كل من حرض وخرب

الخرطوم : السوداني

أعلن والي ولاية غرب كردفان حماد عبدالرحمن صالح ، القبض على عدد من المتهمين في الاحداث التي شهدتها الولاية وآخرين قيد التحري.

مؤكداً أن لجنة التحقيق التي كونت ستعمل على كشف الحقيقة بالوصول الى كافة المحرضين على التخريب والعنف والذين أخرجوا الطلاب والتلاميذ من المدارس.

وطالب الوالي لدى تفقده امس الاضرار التي تعرض لها سوق الفولة من سلب ونهب وتخريب بالنأي بالتعليم عن السياسة وعدم الزج بالطلاب في اعمال الشغب والتخريب، مبيناً ان يد الاجهزة الامنية ستطال كل من خرب او حرض او سعى للفتنة بين الناس.