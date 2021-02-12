فى ذكري الفالنتاين (كمامة) في شكل قلب باللون الأحمر أبرز الهدايا

الخرطوم: تفاؤل العامري

حينما يحل شهر فبراير من كل عام يتعاظم الجدل حول احتفائية العشاق بعيد الفالنتاين لكن ومنذ أكثر من عامين قل الاهتمام بعيد الحب وغابت مظاهر الاحتفاء ربما كانت الظروف الاقتصادية هي السبب الأساسي في هذا الأمر.

الكثيرون أكدوا أن عيد الحب ماهو إلا تقليد اعمى لثقافة فقيرة ومحاكاة لشعوب باردة العواطف تحتاج لتحديد يوم من كل عام ليذكرها بالمشاعر الإنسانية.

(1)

لمياء الفاتح أكدت انهم ليس بحاجة ليوم يحتفون من خلاله بحبهم لبعض وارتداء اللون الاحمر وتبادل الهدايا ماهي الا عادات للدول الغريبة التي لا يجوز لنا تقليدها لافتة الي ان طلاب الجامعات هم الفئة الأكثر اهتماما بهذا الأمر رغم رفض كثير من الأسر.

(2)

تنشط محلات بيع الهدايا والزهور (على قلتها) ويعتبر اليوم استثنائيا في حركة الشراء لكن هذا العام يختلف عن الأعوام الفائتة إذ أكد عادل صاحب مكتبة الصفوة ان حركة الشراء ضئيلة ويعود السبب للاحوال التي تمر بها البلاد والتي تسببت في حالة ركود عام جعلت هدايا عيد الحب لمن استطاع إليها فقط اما البقية تبقي هدايا مع ايقاف التنفيذ.

(3)

ايناس بشير لفتت قائلة إننا شعب يميل الي كتم احساسه ويرى ان الإفصاح عنه أو تبادل الهدايا في هذا اليوم علي وجه التحديد هو خروج عن مألوف العادات والتقاليد الرافضة لمظاهر الحب في الشوارع والتقاء الشباب بالكافتريات والحدائق لذا ترى انه من الواجب احترام تلك العادات والتمسك بها.

و أشار الفاضل حسين صاحب مكتبة تهامة ان أبرز هدايا عيد الحب لهذا العام كمامات صممت علي شكل قلوب باللون الأحمر ووجدت إقبالا كبيرا من الجنسين.