الإذاعة تحتفل بيومها العالمي مع ود الأمين وبروفسير علي شمو

الخرطوم:كوكتيل

يشارك الخبير الإعلامي المخضرم بروفسير علي شمو الإذاعة السودانية في الاحتفال بيومها العالمي والذي يصادف الثالث عشر من فبراير الجاري ويقدم بروفسير علي شمو ورقة علمية خلال فعاليات الحفل الذي سيشارك فيه نخبة من الإعلاميين و المسؤولين إلى جانب وفد اللجنة الوطنية اليونسكو.

ويشارك في الحفل الفنان الكبير محمد الأمين إلى جانب مشاركة رئيس اتحاد المهن الموسيقية د. عبد القادر سالم و الفنان صلاح مصطفى و الفنان الهادي الجبل و الفنان عامر الجوهري إلى جانب مشاركة فرقة تراثية شعبية وتقدم أوركسترا الإذاعة السودانية مجموعة من المقطوعات الموسيقية الوطنية ويتخلل الحفل تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية وسيتم نقل فعاليات الاحتفال على اثير هنا ام درمان وعلى شاشة تلفزيون السودان.