الإسلاميون حين تذبل قيمتهم ويضيع مبدأهم

والآن وقد انقضت سنوات السلطة، وغادر الإسلاميون كراسيّها، ما أوضح أسئلة التجربة التي سألوها أنفسهم في سرهم أو جهرهم حول السقوط والفشل وليس الإخفاق؟ ما الذي توقفوا عنده قبل أن ينهار السقف على الرؤوس وبعد الفطام السلطوي؟ لقد انهارت دول إسلامية كبيرة بعد أن انتهت بها دورة التاريخ إلى ضعف ثم هزائم. ثم ما الذي احتكره الإسلاميون في شريعة الله ليبقيهم في السلطة إلى وقت تسليمها السيد المسيح فيما لم يستلموها من نبي أو بوحي؟

هل كان التنظيم قابل للحياة بفلسفة حداثية وتجديدية للدين؟ ما الذي قدمته كل مؤتمرات الحركة الإسلامية من رؤية ورسالة حقيقية تمنع العبث بسلطة الناس من طغمة رأسمالية طفيلية تردد النص دون تدبر وترفع شعارات لا يطبقها أحد؟

وبصورة مباشرة، لماذا تم السماح للمؤتمر الوطني بالعبث بتجربة الحركة الإسلامية ومجاهداتها لأجل الدين والوطن وانحدر بها عميقا بتحوّله إلى بؤرة إجرام سياسي يمارس الطغيان السياسي والأمني والاقتصادي حتى أورثها ضلالا عن المنهج التنظيمي وتضليلا في المنهج السياسي الذي ذهبت معه الاستراتيجية ربع القرنية والمشروع الحضاري مع الريح؟

لماذا حدث كل ذلك التضييع الذي انتهى إلى دولة بائسة وسلطة فارغة وكوادر تائهة ومواطن خائب الأمل في زعمهم بولايتهم للدين؟ السبب مستخلصا من التجربة ومختزلا من ضيق السياق في مقال، يعود إلى غياب القيمة التي تم فقدانها عندما تزاحم أولئك الكوادر على أبواب الأسواق وارتدوا القبعات الرأسمالية.

لم يتدبر أحد لقاءات الشيخ حسن الترابي “رحمه الله” في قناة الجزيرة والتي تم بثها عقب وفاته ليعرفوا قدر الانحراف الذي حدث، كما لم يحدّث أحد نفسه بأهمية وقيمة المراجعة لما حدث وكأن السلطة غاية في حد ذاتها وذلك الفخ الذي سقط فيه كل متشدق بالآية والحديث المحفوظ عن ظهر غيب دون علم به.

هل كل كوادر الحركة الإسلامية يملكون القدرة الفكرية والسياسية التي تؤهلهم لقيادة الناس؟ ذلك مجرد إحساس غير صادق أشبع تلك النفوس أوهاما كثيرة انتفخت معها الروح التنظيمية في ظل السلطة وجبروتها فكان المنتهى تلك الدولة التي سقطت في ديسمبر، كما سقطت كثير من الدول حين هوانها وتولى أمرها من لا يعيشون في العالم الحقيقي وإنما في عالمهم.

عالم الحركة الإسلامية هو ذلك العالم الذي تكثر فيه الاجتماعات التنظيمية والتخطيط للاستحواذ على قناعات الأفراد باستقطابهم دون هدي، فلم تعد الصورة ترى أكثر مما يجري في أحاديث الغرف المغلقة، وذلك أمر مبرر في البدايات التنظيمية أما وقد وصل التنظيم إلى الثلاثين في السلطة وهو على ذات الحال فلا بد وأن يصل مرحلة الامتهان وأن يقوده الصغار والنساء المتجبرات.

أفرزت الحركة الإسلامية هذا التنظيم الجشع الذي استقطب كل باحث عن نفسه وطموحه في أن يقترب من السلطة أو يكون جزءا منها، وذلك يجعل المؤتمر الوطني أحد أسوأ أشكال الصديد السياسي الذي يضعف الإسلام ولا يقويه، ويعبث بالدولة ويجعلها تتراجع في جميع مؤشرات التنمية ثم لا تأكل مما تزرع أو تلبس مما تصنع بعكس شعارات وخطب الأيام الأولى.

حين كتب الشيخ الترابي “تجديد الفكر الإسلامي” كان كثيرون يجدونه صعبا للغاية على الفهم، لذلك تركوه وأصبحوا إسلاميين هكذا كما شاء الله لهم أن يكونوا أعضاء في الحركة الإسلامية التي استوعبت بعد الإنقاذ جيوشا من إنتاج الدعوة الشاملة، ولم يكن هناك وقت لفهم التعاليم التي ترشد إلى القيمة بكل تأكيد.

تفويت الفرصة لتحسين السلوك التنظيمي أضر بالكوادر الذين ذبلت القيمة في أنفسهم، في وقت تمتعوا فيه بسلطة مطلقة انقلبت على الشيخ في المفاصلة وما بعدها، وأورث ذلك مكونا سياسيا شائها هو المؤتمر الوطني، وهو في الواقع يختصر قصة الفشل العظيم لكل التجربة الإسلامية في السودان الحديث.

هذا المؤتمر هو الذي يقود المشاجرات البلهاء التي تشجع على الحرق والنهب والسلب وإخراج أسوأ ما في أنفس البائسين، وهذه جريمة أخرى يتم فيها استغلال ضعف الناس الذين ورثوا دولة لا تملك الكثير لتقدمه لهم لأن فكرة أو شعار “نأكل مما نزرع” تم إلقاؤه في سلة النفايات لصالح الطفيلية “الوطنية” التي فضّلت استيراد الطماطم والقمح لتكسب دولار الصادر على أن تتم زراعته في أرض يمكن أن تؤكّل هؤلاء الأبرياء بكل كرامتهم.

تحتاج الحركة الإسلامية إلى اتباع سلوك المراجعة والاغتسال مما فعله المؤتمر الوطني بالدولة والسلطة ومبادئ وقيم الحركة وقبل ذلك دين الناس ووطنهم، فهي تجربة مريرة ومن لا يشعر بمرارتها فهو بلا إحساس أو ضمير، وهؤلاء كثيرون، هم أولئك الذين يقبعون خلف الجدران يتلاعبون بالعملة الوطنية ويحرضون الأطفال على السلب، ويحلمون بأن يكونوا جزءا من المشهد السياسي وفي أعناقهم حقوق كثيرة لم يتحللوا منها.

طالما تمت تهرئة شعار “هي لله لا للسلطة ولا للجاه” فلا مسوغ لرفع شعار “أنا ومن بعدي الطوفان” فهو استبدال غير حكيم وليس نزيها، ويضاعف من متاعب الإسلاميين إن كانت هناك بقية من مبدأ أو قيمة تعصم من هذه الفوضى التي يتعامل معها المؤتمر الوطني كطفل مشاغب فقد لعبته.