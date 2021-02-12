د.جبريل إبراهيم وزيراً للمالية

في إطلالاته المتعددة على المنابر الإعلامية بعد الثورة كان حضوره باذخاً، يبعث على الاطمئنان ويبشر بعزة وشموخ.. يتسرب إلى مسام الروح بمظهره الأنيق ومخبره العميق وإبتسامه العذب الموشح بحب الشعب والوطن.. فور إعلان ترشيحه للمالية غازل الشعب بتغريدات ثلاث سكب من خلالها رؤيته للواقع المحزن وكيفية التعاطي والعلاج..

الصفوف والمعاناة في سبيل الحصول على الأدوية المنقذة للحياة كانت الحاضر الأبرز في طلته الأولى. فقد وعد د. جبريل إبراهيم شعبه الكريم بألا يغمض له جفن حتى تختفي الصفوف وتتوفر الأدوية وتكون هذه السلع بالتحديد في متناول الأيدي من حيث الوفرة والأسعار… هذا الخطاب نزل علينا برداً وسلاماً، سيما أننا ظللنا نعاني من غياب الرؤية وشح المعلومات فيما يتعلق ببرنامج الحكومة السابقة. التي كان الغموض والتضارب في الأقوال والتصريحات والأفعال ؛ أبرز سماتها وأكثر عناوينها تكراراً..

صعوبة التكليف بالمالية كان مما جاء في خطابه أو تغريداته، ذلك بسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وانعدام النقد الأجنبي، وندرة السلع الأساسية، والتضخم الانفجاري غير المسبوق الذي يضرب البلاد الآن… لكن الرجل قال إنه سيستعين ويعتمد على الله في مواجهة هذه التحديات الجسام، ثم على أرضه المعطاءة وشعبه الكريم وشركائه الاستراتيجيين في المحيطين الإقليمي والدولي… الله الله ثمّ الأرض والشعب والأسرة في المحيط الإقليمي والدولي… يااا لروعة الرجل وجمال رؤيته !

قال صلاح أحمد إبراهيم وهو يأسو على حالنا : النيل وخيرات الأرض هنالك ومع ذلك ومع ذلك إن ما يوجد في مزارعنا وأسواقنا من المنتجات قل أن تجده في بلاد أخرى.. الخضر والفاكهة والحبوب والثروة السمكية والحيوانية ومنتجاتها المختلفة… والذهب والمعادن والموارد البشرية *النظيفة القادرة* على صناعة كل شيء. نحن يا سادتي لا ينقصنا شيء لنحقق لشعبنا الكرامة والرفعة والمجد والرفاهية ؛ سوى ما تفضل به الدكتور جبريل في تغريداته ومخاطباته بعد ترشيحه للوزارة، وهو *الأيدي النظيفة القادرة*. التي تستحق ثقة الشعب وتأييده ولنا في التاريخ القريب العبرة والمثال…

إلى رجال الأعمال ودول العالم أجمع والجوار، آن لكم أن تعلموا وتطمئنوا على أن إصلاح اقتصادنا وتعافيه وانطلاقه – إنما سيعود بالنفع عليكم جميعاً. فكونوا في خانة الدفع به إلى الأمام ولا تخافوا هضماً ولا بخساً..

لقد أوصلتنا تغريدات الدكتور إلى شواطئ الاطمئنان حينما لمسنا فيها إلمامه التام بحقيقة الأمر وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه.. وخيراً فعل الرجل وهو يفكر في إحداث التوازن الخاص بالنهضة والإصلاح منذ الوهلة الأولى… خاصةً أن التوجه إلى ذلك كان يسير بالاعتماد الكامل على المحيطين الإقليمي والدولي، ويتجاهل تماماً الداخل بكل ما فيه من فرص ومقدرات وإمكانيات… الشيء الذي أورثنا هذا الواقع المأزوم حد اليأس والمأساة والتشظي والانفلات..

رسالتي للسيد الوزير أن تتيح الفرصة وتفتح الباب واسعاً للعاملين بالخدمة المدنية. فهم رأس الرمح في نجاح سياسات وخطط وبرامج المالية وتحقيق أهدافها… وهم من يعملون في ميادين الجباية وتعبئة الموارد.. يعرفون الأسرار ويدركون جيداً كيف يصلون إلى المبتغى وكيف يحيدون. سيما أنهم من يقفون أيضاً على بوابات الصرف.. أي أنهم من ينفذون الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لتسيير دولاب الدولة… وحتى الإصلاح الذي ينادي به رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، والسلام الذي ما قبلتم بحقيبة المالية إلا للوفاء بمستحقاته – لا سبيل إليهما إلا عبر بوابة العاملين بالخدمة المدنية. فلتبتكر طريقةً ولتبتدع سبيلاً للإفادة من عصارة تجاربهم – *ولتكن المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية* هي البوابة التي تنفذ من خلالها إلى معرفة الكثير المثير من أسرار الدولة السودانية المستباحة بدناءة البعض وعجز القادرين على التمام.. فهي مؤهلة بتجربة عملية كبيرة ورجال مؤهلين بسلاحي التأهيل والممارسة. ولا تنقصهم الجرأة للوقوف أمام من يحاولون الاعتداء على المال العام والموارد.

نجاحكم في المالية هو نجاح للحكومة ومفتاح إلى آفاق دولة الفضيلة والتلاحم الوجداني الذي عشناه أيام الثورة. وتذوقنا فيها عظمة وحلاوة (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)، (وكلكم لآدم)… ولتثقوا أن هذا الشعب سينصركم ويلتف حولكم كما نصر كل الرجال الصادقين من قبل، وكان منهم كما السوار من المعصم.. فقط كونوا رجالاً وأرونا من أنفسكم قوةً… نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل…