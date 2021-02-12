فاطمة أحمد إبراهيم وشهادتها عن د.مريم الصادق

رحم الله المناضلة فاطمة احمد ابراهيم ظللت أزورها بشقتها بلندن بانتظام وفي زيارتي الأخيرة لها قبل الصلح الذي تم بينها وحكومة مخلوع الطاري لتعود للوطن بعد رحلة لجوء قاسية فاقت الاثنتي عشرة سنة ومن يعرف فاطمة فهي ودودة شديدة العاطفة رغم شخصيتها القوية التي اكتسبها من رحلة نضالها السياسي الشاق والطويل.. طلبت منها في رحلة العودة للوطن ان تتخلف بالدوحة لأسبوع لكنها اعتذرت لان برنامج استقبالها الرسمي والشعبي تحدد موعده ووعدت بزيارة لقطر في اول سانحة إلا ان الأجل كان أسرع..

ذكرت لي ان إحدى قريباتها بلجنة الاستقبال اتصلت وقالت لها يا فاطنة عايزة أحكي ليك حاجة لكن اوعديني ما تبكي.. قلت ليها قولي ما ببكي.. دخلت علينا ونحن في الاجتماع د. مريم الصادق المهدي وبعدما قالدتنا أصرت ان تكون عضوا في لجنة استقبالك وعلى استعداد لاي تكليف آخر… وكانت فاطمة تحكي لي وهي تكفكف دموعها فقلت لها يا استاذة لجنة الاحتفال برجوعك للخرطوم اخذوا منك عهدا ألا تبكي والآن أنت تبكي لي… وضحكنا. ومن يعرف ما بين حزب الامة والحزب الشيوعي يقدر تماما هذه المبادرة انها القيم السودانية التي تفرق بين الاختلاف السياسي والرباط المجتمعي النبيل.

وقبل ذلك هي احدى زوايا شخصية الحبيبة مريم وزيرة خارجية الحكومة الانتقالية في نسختها الثانية وثاني امرأة تحمل هذه الحقيبة بعد الاستاذة أسماء محمد عبدالله والتي تسنمت الوزارة وبداية تكوين حكومة الثورة ويبدو ان اختيارها كان في المقام الاول ردا للاعتبار ومسحا للغبن والظلم لإحدى اوائل السودانيات اللاتي دخلن بجدارة لميدان السلك الدبلوماسي ولحقهن سياط التمكين وقد جاهدت أسماء لادارة الملفات الملخبطة وخرجت في اول تعديل وزاري بما لها وما عليها. ليقوم بالمهمة د. عمر قمرالدين ليغادر بالامس و قبل ان تهدأ تلاحق انفاسه وتثمر جهوده لترتيب بيت وزارة الخارجية ” المعفوس “.

د مريم إن كان المقعد الوزاري بالكفاءة العلمية فهي مؤهلة وإن كانت حقيبة الخارجية تتطلب حيوية ونشاطا لنسج علاقات متينة بدول الجوار واقليميا ودوليا ومع المنظمات والمؤسسات فهي الاكثر كفاءة وان أخذنا الأمر من زاوية قوة الشخصية والنباهة والقدرة على التواصل والتزاحم فهي لها.. مريم الكل يعرف انها من اسرة متعلمة أماً عن أب عن حبوبات فبنات بيت المهدي لهن القدح المعلى دلفن لبوابات التعلم والعمل العام ومنظماته باكرا ولا تنقصها الفصاحة واللباقة وتوقير الكبير والصغير.. اتيحت لها السوانح لملاقاة رؤساء دول ووزراء وشخصيات عامة من خلال ميادين العمل العام وبحكم تمثيلها السياسي او النسائي ضمن هرم حزب الامة مما أتاح لها ايضا ملاقاة رموز الوطن وشيوخ القبائل والشباب والكنداكات.. هي كاتبة ومتحدثة مفوهة شاعرة تتقن فنون التحاور.. صبورة صنديدة دخلت السجون واحتملت كثيرا من الضربات الموجعة كضريبة لتصديها لمواقف وحرابات سياسية وكثير من الطعون والتشكيك في علاقاتها بدول المحاور تقبلته بروح وصدر رحب في اطار الرأي والرأي الآخر فهي نشطة وضيفة صانعة للأحداث ومشاركة في كثير من المؤتمرات واللقاءات طالما ارتضت لنفسها مواقع متقدمة على المستوى التنظيمي لحزب الامة ورحلة كفاحه او على المستوى القومي آخرها المتحدث الرسمي لمجلس شركاء الحكم.. صحيح ان كثيرا من السهام وجهت لشخصها وكثيرا منه لحزبها وبرغم ذلك فان فوزها بمقعد وزارة الخارجية وفي هذا المنحنى الحرج من عمر الثورة والسودان يدخل لبوابة الدول كاملة العضوية في المنظومة العالمية فان الحمل ثقيل ووزارة الخارجية مرآة لوجه السودان الحديث الذي يغتسل من أدران الثلاثين عاما وينسج خيوطا للسلام والرفاهية والأكل والعلاج والأمن لمواطنه، فهو امتحان ومراثون سهل وصعب لامرأة سودانية هي من قاع المدينة بكفاحها الشخصي وتطلعاتها المشهودة وهي في نفس الوقت بفمها ملعقة ذهب طالما هي من بيت حزب الأمة العتيق… فيا ترى هل تنجح المنصورة في جعل وزارة الخارجية بوتقة لتقدم السودان واغتسال لوجهه النضر الذي تلوث كثيرا ليعود لسيرته التي وضع لبناتها قامات مشرقة كمحمد أحمد المحجوب ود. منصور خالد وجمال محمد أحمد كوكبة الدبلوماسية المتفردة قبل ان يعوس فيها البعض فسادا وتمكيننا..ويدخل البلاد في دائرة المحاور الخبيثة ويحول سفاراته كمقر لرجالات دولة منبوذة دوليا نافرة لمواطنيها من المهاجرين في دول الشتات والمغتربين وكثيرا مما لا يسع المقال لسرده.. فهل تكون مريم وزيرة لخارجية سودان شاسع واسع يلحق بالأمم أم تكون وزيرة حارسة لمستحقات حزبية ضيقة..

إعلامية كاتبة