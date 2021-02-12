كبدة إبل جمعتنا بيك.. كرات معكوسة خارج الشبكة

يطلق الناس على الشخص الذي يحسن اختيار الألفاظ لقب ” دبلوماسي “أي أنه يضع الكلمة في مكانها الصحيح فتؤدق المعنى المقصود بالضبط والسبب في ذلك أن الدبلوماسي يتم اختياره بعد تدقيق شديد واختبارات مرهقة يكون آخرها مقابلة طبيب نفسي يختبر توازنه السايكولوجي إذ إن عليه أن يجتاز مواقف صعبة وأي كلمة في غير موضعها يمكن أن تؤدى إلى أزمة مع دولة أخرى وفي نفس الوقت على العكس من ذلك يكون الشخص(المشاتر) إذ إنه دائما ما يطلق قذائف صاروخية تسبب الحرج للمخاطب (بفتح الطاء) والمستمع معا بينما تجده هو شخصيا في حالة مزاجية طيبة وكأنه حكى نكتة مسلية.

من هؤلاء احد الاصدقاء وهو رجل لطيف ظريف ذو نكتة حاضرة وبسمة ساحرة ولكن أحيانا تتلبسه حالة من اللخمة والربكة عند مخاطبة الآخرين فيكون الكلام في جهة وما يقصده في جهة أخرى.

ذهبنا مجموعة من الاصدقاء نعزي زميل لنا توفى والده وراينا انه من الواجب الذهاب لأداء الواجب في التعزية والتخفيف على الصديق العزيز.

جلسنا صامتين إذ إن المناسبة حزينة تفرض علينا الحزن او التظاهر بالحزن على الأقل أن لم نكن نحسه حقيقة.

وفجأة نط صديقنا المشاتر عندما احس أن الصمت طال متحدثا نيابة عن المجموعة وليته ما فعل فقال بطريقة اودع فيها كل مشاعر الحزن والاسى (ياخي أن شاء الله ربنا يكسر جبركم) فنظر كل منا للآخر في دهشة واستغراب بما فينا صاحب المصاب نفسه ولكن سرعان ما استدركنا أن صاحبنا اراد ان يقول (ربنا يجبر كسركم) وهذا ما اعتاد الناس أن يقولونه في مثل هذه المناسبات ولكنه أخطأ الهدف فكانت كرة معكوسة خارج الشباك.

لي صديق آخر توقف تعليمه في فترة مبكرة من حياته ولكنه دائما ما يركب مكنة فيلسوف ومنظراتى يستخدم الفاظا يخترعها عفو الخاطر . تم نقل صاحبنا هذا إلى منطقة ريفية خارج العاصمة الخرطوم . قابلته وبعد السؤال عن الحال والأحوال فاجأني بأنه قد تم نقله حديثا من رئاسة الوزارة وانه الآن (في الارياف الغامضة) ولم اسمع قبل ذلك بهذا التعبير عن الريف الذى دائما ما يوصف بالبساطة والجمال فقد قال المتنبي:

حسن الحضارة مجلوب بتطرية

وفي البداوة حسن غير مجلوب

اين المعيز من الارام ناظرة

وغير ناظرة في الحسن والطيب

وفي السودان ابدع فطاحلة الحقيبة فتغنوا للريف وحسان الريف :

في الضواحي وطرف المداين

يلا ننظر فلق الصباح

وفي الخوجلاب يا قلبي مني

شالك مين

والعيلفون جنة عدن

وعشرات الاغاني التي تمجد الريف وحياة الريف وهى كلها تحمل أفكارا عكس ما ذكر صاحبنا الفيلسوف فكانت هذه أيضا رمية عكسية .

كنا نلتقي ونحن مجموعة من الأصدقاء فينا الطالب وفينا الموظف عند صديق مشترك يعمل مديرا لفرع شركة مشهورة فنجلس نتبادل الأخبار وننسق للامسيات التى كانت حافلة في خرطوم السبعينات فلا يدري الإنسان اين يذهب فكل مكان اجمل من الآخر وكانت الخرطوم تتلألأ بالانوار المبهرة الملونة ولم تكن الكهرباء تقطع إلا نادرا.

اقول ذهبت لمكان لقيانا المعهود فوجدت احد الاصدقاء جالسا وبجانبه شابة في غاية الجمال قدمها لى قائلا (سلم على فلانه قريبتنا) وبما انني قريبه أيضا فاننى متاكد أن فلانة هذه معرفة فقط وليست قريبة ولكنه اراد ان يرفع عنها الحرج بجلوسها مع شخص غريب.

مر الموقف بسلام ووئام وبدأنا الونسة السودانية اللذيذة. فهمت من الأخت انها في طريقها لوزارة التربية والتعليم وذلك لتقديم شكوى ضد معلم عاقب ابنها عقابا قاسيا جعله ينام ليومين متتاليين على بطنه من شدة الألم على المقعد وبما انني من قدامى المعلمين فقد ثارت في نفسى حمية المهنة وتعاطفت مع المعلم المسكين وتخيلت ما يمكن أن يناله من اذى جراء هذا الفعل الشنيع فربما ينقل إلى احد (الارياف الغامضة) عقابا وفاقا لما ارتكبه من جرم مشهود فالعقاب البدني ممنوع تماما خصوصا إذا كان مؤلما .

اردت ان اؤجل هذا المصير المظلم للمعلم المسكين قليلا فربما تتدخل الأقدار فتغير المدام رأيها بعد تدخل الزوج الذي غالبا ما يكون أكثر تعقلا فقلت لها (انتى ابوه موجود؟) فسكتت ولم تجب . ران صمت لبرهة قطعه صاحبنا يريد أن يرفع عنها الحرج (والله هو موجود لاكين ما قايم بي واجبو) فكانت جلطة وغلطة جعلت المدام في وضع حرج تتململ في مكانها إذ تم وصف زوجها بعدم المسؤولية ولكنها سكتت وصمتت إذ أنها ربما كانت تتوقع مساعدة أخونا لها في أمر آخر والصديق كما يقولون وقت الضيق كما أنه ليس هنالك شاهد على هذا الوصف غير اللائق بالزوج العزيز وكانت هذه أيضا كرة معكوسة خارج الشبكة.

كانت فترة الجامعة من اجمل الأيام يستقبلها الشاب وقد بدأت تتفتح بدواخله مشاعر الرجولة والأحاسيس المرهفة وهى بالنسبة للقادمين من الريف خاصة حياة جديدة لم يعتادوها فالزميلات مثل الزهور في الأزياء الملونة والتسريحات الموضة وهذه أشياء لم يالفها أبناء الريف في الريف انذاك.

من هؤلاء صاحبنا الذى كان يصف نفسه دائما بأن “الشاب وسيم لاكين ناقص ملابس” وهو فعلا وسيم ولكن ناقص ملابس وسيمة لدرجة أن تعلقت به طالبة من أرقى الأسر كان الكل يتمنى منها كلمة او نظرة ولكنها لم تكن تعير أياً منا التفاتة ولا ترى في الجميع إلا صديقنا ابن الريف.

مرت السنون سريعة وصاحبنا غرقان في العسل حقيقة لا مجازا فقد كانت الشابة الانيقة تحمل له معها مالذ وطاب من أشكال الحلويات والمخبوزات التى تتفنن والدتها في صنعها.

في السنة الأخيرة قررت أن تفاتح والديها في الأمر حتى تتوج هذه العلاقة برباط ابدى. وبما ان والدها رجل متحضر وكذلك الوالدة فقد دعوا صاحبنا لوجبة افطار مدنكلة تكون مدخلا للتعرف على العريس المرتقب.

جاء النسيب تسبقه اشواقه الملتهبة لمعرفة الأسرة ورب الأسرة التى سيرتبط بها للابد. كانت زميلتنا تعرف أن الاخ من منطقة ريفية تشتهر بوجبة لذيذة هى (كبدة الابل) بالدكوة والشطة والليمون فضربت أكباد الإبل حتى تتحصل على هذه الوجبة التي لا تتوفر في ذلك الحى الراقي .

جلس الجميع حول الطاولة لتناول الإفطار فما ان لاحظ صاحبنا كبدة الابل تتوسط المائدة وحولها المقبلات والمشهيات حتى هجم عليها هجوم من لا يخشى السؤال فأكل وشبع ولم يزد على كبدة الابل شيئا مع أن المائدة كانت حافلة بما لذ وطاب من أنواع الطعام والشراب .

كان الوالد والوالدة ينظران للعريس الملهوف الذي لم يراع إتيكيت الضيوف وإنما نسى نفسه ونسى الزمان والمكان عندما رأى كبدة الابل.

انتهى الإفطار وجلس الجميع وقد بدأ الوالد يتململ ويبدو أن أفكارا سلبية بدأت تتشكل في ذهنه عن عريس المستقبل ولكن العريس كان في واد آخر فقد اراد أن يعبر عن امتنانه لهذه الدعوة الكريمة من الأسرة الكريمة فطلب كلمة يعبر فيها عن شكره وسعادته وليته ما فعل. وقف صاحبنا وتصلح وتنحنح ثم غرد قائلا انه قد ألف قصيدة في التو والحين بهذه المناسبة السعيدة بدأها قائلا :

كبدة إبل جمعتنا بيك

خلتنا حبينا الإبل

وهنا تدخل الأب وقطع تسلسل القصيدة العجيبة شاكرا الاخ على تفضله بتأليف هذا الكلام الطيب وكان هذا ايذانا بنهاية الجلسة ونهاية قصة بدأت في الجامعة وانتهت على مائدة افطار كان هو “الإفطار الأخير” وسلامتكم.

القاهرة / العيلفون