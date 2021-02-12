الفتاة الملتزمة ساعة الصفر

كثيراً ما نرى البعض من الشباب حين يريد الزواج، يفضل الجميلات والمتعلمات، والمثقفات خفيفات الظل ولا غضاضة في ذلك، ولكن قد يكون الحب أعمى حين يضل الطريق وينكشف المستور، والعكس صحيح عند الطرف الآخر، فقد تنخدع الفتاة بزيجة لا تريدها، بعد أن يظهر الوجه الآخر لحبيب الروح، وعموماً ما نراه اليوم مع البعض، سرعان ما يكتفي الشاب بفتاة من أول نظرة، ويظل وراءها إلى أن يخطبها، ثم يتزوجها، لمجرد ابتسامة، أو إيماءة تظل عالقة في ذهنه، ثم تتطور.

ما أحلى فترة الخطوبة والتي تعتبر الفترة الهامة للطرفين، ومن الملاحظ تبدو الفتاة جميلة في فترة الخطوبة، كما يبدو الشاب كذلك بارتداء أجمل الملابس، وأحلى الألوان، فقد تكون المظاهر خداعة، وقد يكون التجمل من أجل التجمل فعلاً، وفترة الخطوبة هي مرحلة مهمة للتعارف وتقارب الأفكار، وإن كان هناك وجهة نظر سلبية لطرف من الأطراف، فيمكن معالجتها في هدوء، قبل وقت الزواج، فالمصارحة هنا ذات أثر إيجابي للطرفين تقارب وجهات النظر وتساعد في بناء علاقات إنسانية تعود بالنفع الكثير، غير أن البعض الذي يختار الفتاة لمجرد نظرة، أو لقائه بها في مرةٍ واحدة، فيتعلق بها دون أن يعرف عن ماضيها وأسرتها، وما إن كانت مناسبة له، أم لا، وهنا تحصل الصدمة التي تؤدي إلى طريق مغلق بين الحبيبين، وسرعان ما تنتهي العلاقة بالطلاق، وهذا ما لا نريده.، فمن الأسس الرئيسة لنجاح الزواج هو حسن الاختيار من قبل الشاب والفتاة، فهناك بعض حالات الطلاق تتم قبل الدخول، أي قبل الزواج، والسبب الرئيس في هذا الطلاق يعود إلى التسرع في الاختيار أو لسوء الاختيار، ولذلك وجب على الطرفين التأكد من مواءمة كل منهما للآخر، من النواحي الاجتماعية والنفسية وغيرها.

لنتخذ فترة الخطوبة جسراً للسعادة والاستقرار، ووقتاً للتفاهم ومناقشة الأهداف بين الطرفين، باعتبارها أول مراتب الزواج، فقد يُخطِئ البعض من الشباب في حسن الاختيار، فيخدعه الشكل، فالعرق دساس، وهنا يحضرني عنوان الفيلم العربي للراحل أحمد زكي (أنا لا أكذب لكني أتجمل)، وعلى العموم ينخرط بعض الشباب وراء فتيات قد لا يعرفهن، وكونها تبتسم له أو يبتسم لها هذا لا يكفي، لأن مثل هذه العلاقات العابرة قد تكون نهايتها قريبة، وهذا الشاب نفسه الذي يغازل هذه الفتاة ويوعدها ويجري خلفها وتجري خلفه وتهاتفه، وقد تسهر معه، عند الجد فإنه لا يتزوجها، ويذهب إلى غيرها، لأنه يتذكر لطالما سلكت معه هذه السلوكيات، فقد تكون ذات الأساليب فعلتها مع غيره، فيتركها ويبحث عن غيرها في ساعة الصفر عله يجد فتاة ملتزمة يتزوجها ويسعد بتربيتها لأبنائه في المستقبل، فلتحذري أختي الفتاة، فلقد خلقك الله لؤلؤة، فلا تستعجلي الخروج من الصدفة، حيث يدرك الصياد الماهر وجود احتمال أن يسبقه صياد آخر إليها، وكل هذا لا يهم، فالبحر للجميع، ولكن للصدفة الحق في أن تمنح لؤلؤتها من يستحقها، فاصبري لغدٍ ولا تفقدي الأمل، ولا تمنحي وقتك قبل الأوان، لأي صيادٍ مبتدئ لا يعرف قيمتك، وانظري إلى ما تريدينه واقبليه كما هو، بجوانب ضعفه وقوته، فهناك دائماً من يعرف قيمة اللؤلؤ الحقيقي، فيبحث عنه، ليس للهو به، وإنما لاقتنائه والمحافظة عليه.

خبير المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية

الدوحة – قطر