والي الخرطوم يتفقد ارتكازات الشرطة في الأسواق والمواقع الحيوية

الخرطوم: السوداني

قال والي الخرطوم أيمن خالد نمر، إن المواطن شريكٌ أصيلٌ في الاستقرار واستتباب الأمن وتفويت الفرصة على المخربين.

وأشار إلى أن دور الشرطة وانتشارها في كل أرجاء الولاية وتأمينها للأسواق والمحلات العامة والمواقع الحيوية ومحاربة العصابات الإجرامية، موضحاً أن ذلك إنفاذ لخطة تأمين الولاية وحماية المواطن.

وأجرى نمر طوافاً مساء أمس الخميس، برفقة أعضاء لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم على الأسواق والشوارع والأحياء بمحليات أمبدة وأمدرمان وتفقد ارتكازات الشرطة بالمواقع.

وتحدث الوالي خلال الطواف مع عدد من التجار والمواطنين، وأكد لهم أن الامن مسؤولية تضامينة تتطلب تضافُر الجُهُود الرسمية وجهود المجتمع لمنع أي خروقات أمنية.

وكانت شرطة ولاية الخرطوم قد نشرت قواتها بشكلٍ مُكثّفٍ اليوم في الأسواق والشوارع الرئيسية تنفيذاً لمُوجِّهات لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم والتي أقرّت خططاً تفصيلية شاملة لتأمين العاصمة استباقاً لأيِّ أحداث قد تندلع على غرار ولايات أخرى، وبعد المُحاولة التي أُحبطت مساء الأربعاء للاعتداء على الميناء البري بواسطة مجموعات يقودها فلول النظام السابق.

وتشمل الخُطط، تأمين الأسواق والمرافق الحيوية والسكنية بالولاية، كما شددت الخطة على تكثيف العمل الكشفي والمنعي من خلال الانتشار الشرطي للدوريات.