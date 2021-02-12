مفاجأة.. المريخ يشطب ظهيره الأيسر والكشف عن مستقبل اللاعب

الخرطوم: السوداني

في خطوة مفاجئة، استغنى المريخ خلال فترة التسجيلات الاستثنائية مؤخراً عن ظهيره الأيسر مازن محمدين والذي تم تسجيله خلال فترة الانتقالات الرئيسية الماضية.

وبحسب التفاصيل الكاملة ل(السوداني) فإن شطب مازن محمدين من الكشوفات الحمراء تم خلال الأيام الأخيرة من فترة التسجيلات الأخيرة.

وأبلغ مصدر إداري رفيع بمجلس المريخ، الصحيفة بقوله إن شطب اللاعب تم بناءً على توصية من القطاع الرياضي وعقب المفاضلة بينه واحد اللاعبين الآخرين، مشيرا إلى أن الخطوة تمت لإكمال ضم احد الأجانب الذين تعاقد معهم الأحمر في خانته.

وأضاف بأن رئيس النادي سوداكال حرص على الاجتماع باللاعب مازن محمدين، وإبلاغه بالقرار ومن ثم توقيع عقد خارجي معه لتأكيد عودته إلى الفريق خلال فترة التسجيلات القادمة.

ولم يتواجد محمدين في قائمة الفريق خلال المباريات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، بينما ظل يتواجد في تدريبات الفريق واللقاءات الودية.

واستبعد الجهاز الفني اللاعب من خياراته في البطولة الأفريقية عقب إبلاغه بالقرار خلال وقت سابق.