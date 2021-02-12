والي جنوب دارفور يكشف عن مُدبِّري مخطط أحداث تظاهرات نيالا

نيالا: محجوب حسون

كشف والي جنوب دارفور موسى مهدي، عن وجود مخطط تخريبي وراء أحداث الشغب التي شهدتها مدينة نيالا، تم التدبير لها من حزبين وجهة أخرى لم يسمها، من بينهم حزب المؤتمر الوطني المحلول (وحزب شاخ وتقلّص عمره وما عندو وزن اجتماعي في السودان)، وتابع (يا ناس المؤتمر الوطني راصدنكم وراصدين عمايلكم تعالو اتظاهروا بدل تدفعوا الصغار).

وحذر والي جنوب دارفور موسى مهدي لدى مخاطبته، المصلين عقب صلاة الجمعة بمسجد نيالا العتيق من إغلاق الشوارع بالتتريس، منوهاً الى أن أي شخص قام بتتريس الشارع سيُفتح ضده بلاغ وسيطاله قانون إزالة التمكين، مشيراً الى أن حق التظاهر السلمي مكفولٌ للجميع للمطالبة بالحقوق والشرطة ستحميه، مشيراً الى أنهم لن يسمحوا بالفتنة والخراب والانحلال الامني بالولاية، وتابع (عيوننا مفتحة ولجنة الأمن في غرفة دائمة وقواتنا مُنتشرة في كل المواقع الاستراتيجية بالمرصاد لأيّ عبث من أي شخص للنيل من مُكتسبات الولاية وممتلكات المواطنين)، وأضاف (يا ناس المؤتمر الوطني كان تخلوا الجبن وتجوا بدل التخفي بالصغار)، وفيما يتعلق بالغلاء وارتفاع الأسعار، أشار إلى حدوث ارتفاع في الدولار ومعظم البضائع مربوطة بالدولار، مشيراً الى أن ندرة الدولار هي التي أدت إلى ارتفاع الدولار، وبرأ التجار من الجشع لجهة أن السوق حر وتدخل الدولة فيه ضعيف، منوها الى أن المؤتمر الوطني استلم البلاد والدولار كان بـ(١٢) جنيهاً وخرج من الحكومة وترك الدولار بـ(١٦٠) جنيهاً، وبالرغم من زيادة الدولار الآن إلى (٣٤٠) جنيهاً مقارنة بزيادة الدولار في عهد المؤتمر الوطني لا يساوي نقطة في بحر، مشيراً الى أن رفع الدعم من أجل المساواة بين المواطنين، وان مستقبل السودان سيكون أفضل وأحسن من خلال رفع السودان من الحظر، السودان جزء من المجتمع الدولي، تكوين الحكومة الانتقالية من كل ألوان الطيف السوداني إلى جانب انخفاض الدولار من (٤٠٠) جنيه الى (٣٦٠) جنيه، بجانب انخفاض جوال السكر في الخرطوم من ١٥ ألفا الى ١٠ آلاف جنيه. ولفت موسى الى القبض على أشخاص يقومون بحرق الإطارات بمبلغ (٥) آلاف جنيه لكل لستك بواسطة جهة تدفع لهم ذلك، منوها الى أنهم عطلوا المدارس حفاظاً على أرواح الطلاب والممتلكات، فيما تم تأمين كل المواقع الاستراتيجية والتظاهرات حدث فيه كر وفر ولم يحدث نهب للمواقع الاستراتيجية عدا دكانين. ولفت موسى مهدي الى وجود محفظة سلع استراتيجية بمبلغ ٢١٥ مليون جنيه في بنك الثروة الجيوانية سيصل السلع الولاية خلال ٣ أسابيع ستوزع للمواطنين والعمال والفقراء بالأسعار الأساسية دون اي ربح. وثمّن دور المواطنين وصبرهم خلال الأيام الماضية، مبشراً المواطنين بدقيق مدعوم سيكون متوفراً من الأحد المقبل، وتابع (الوقود والدقيق التي في الولاية أفضل من كل الولايات حتى الخرطوم بفضل سياسة حكومة الولاية)، داعياً مجتمع الولاية للبُعد عن القبلية والجهوية، لجهة أن قرارات لجنة التمكين ومحاربة الفساد الخاص بمصادرة الأراضي وتعيين الموظفين ثم مواجهة القرار باصطفاف قبلي باعتبار أن الذي تم استهداف لأبنائهم، نافياً كل ذلك لجهة أن ما تم صحيح، وهناك مخالفات وفساد تم في عهد النظام البائد منها الحصول على بيوت بالتمكين وتعيين في الخدمة المدنية بطرق غير صحيحة بتوصية من المؤتمر الوطني.