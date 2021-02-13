الفكي يعلن مناقشة منع دخول أعضاء لجنة الإزالة للقصر في اجتماع رسمي

كتب /عبدالقادر باكاش

كشف الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان أن إدارة التأمين بالقصر الجمهوري منعت اول امس الخميس دخول عضوي اللجنة وجدي صالح وصلاح مناع للقصر بتعليمات من جهات عليا لأسباب غير معلومة. وأوضح الفكي انه كان من المقرر أن يعقد مع أعضاء اللجنة الخميس اجتماعا بمكتبه في القصر الا أن بسبب منع العضوين من الدخول تم نقل الاجتماع إلى مقر اللجنة بشارع الجمهورية. وأعلن عضو المجلس محمد الفكي سليمان في مداخلة له في إحدى مجموعات الواتس آب أن منع العضوين من دخول القصر ستتم مناقشته في اجتماع رسمي