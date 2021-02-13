جمعية الطبابة البحث عن علاج وجرعة دواء ” إسفيرياً”

الخرطوم : سعيد عباس

هل عالجك يوما إختصاصيٌ على الخط المباشر ؟؟وهل قابلت طبيبا يوما من احد الدول الاوربية او الاسيوية على الهاتف لتشرح له حال وضعك الصحي ؟؟ ثم يتفرغ للسماع لك لأطول وقت ممكن ومن ثم يُشخص حالتك ويكتب لك الدواء مع إعطائك الوصف الجغرافي الكامل للصيدلية التي توجد بها الوصفة الطبية ؟؟ وهل ملأت حقول (رزمانة) حجز لعيادة إسفيرية لتحجز مقعدك على الهواء ليقوم الممرض بنداء اسمك على حسابك الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي على ان جاء دورك لتقابل الطبيب وانت في منزلك او مكتبك او في سيارتك ؟؟ إنه نظام (الطّبابة) لعدد من كبار الاطباء السودانيين بدول المهجر جعلوا من الخرطوم مركزا لهم ليقوموا بتقديم عياداتهم غير الربحية على الخط مباشرة بدخول مواطن من اقصي غرب السودان مع مواطن آخر من اقصي الشرق ليواصلوا عياداتهم على الهواء لاختصار الوقت والزمان والمال معاً .

عيادة إسفيرية

تروي سلمى ام كريم لـ”السوداني” تجربتها مع العيادة الإسفيرية وتقول إن ضيق التنفس إشتد على ابنها كريم بالمنزل بسوبا شرق وساءت حالته الصحية كثيرا وكان يتأوه من فرط الألم جراء عدم قدرته على التنفس وتحول المنزل لحالة من الخوف والحزن معا في الوقت الذي كانت فيه معظم حوادث ولاية الخرطوم لاتعمل بسبب جائحة (كورونا) وعندما قرروا التحرك لمستشفى خاص فوجئوا (بتتريس ) الشوارع بصورة مزعجة للغاية حينها هاتفت صديقتها التي اعطتها رقما لعيادة (الطّبابة) فاتصلت عليهم وشرحت لهم حالة ابنها كريم وحولها الموظف المسؤول للطبيب المختص ، الذي تحدث معها عن التاريخ المرضي لابنها وعن حالته الراهنة وبعد إجابتها على كل اسئلته عاين ابنها عبر رسالة الفيديو بالهاتف ومن ثم شخص الحالة بأن إبنها يعاني من حساسية مفرطة بالصدر نتاج لإصابته اصلا بأزمة صدرية سابقة وساعدت موجة برودة الطقس في تفاقم مرضه وتدهور حالته وكتب لها الاختصاصي الوصفة الدوائية على (الواتس) وقام بتوصيف الصيدلية التي يمكن ان تجد فيها دواء ابنها كريم في منطقتها وبالفعل اشترت الدواء على عجالة فتحسنت حالة كريم واستجاب للعلاج بصورة جيدة.

ظروف اقتصادية

النموذج الثاني ترويه اعتدال ام مودة فتقول “تضايقت ابنتي مودة في الصباح الباكر ولم تسعفني احوالي المادية بمقابلة الطبيب المختص بمرضها وذلك لغلاء قيمة الدخول للطبيب بالاضافة للترحيل الذي يعتبر اكثر كلفة وثمنا من قيمة مقابلة الطبيب لبعد المسافة بين شارع الحوادث لخرطوم والثورة غرب الحارات ، حيث يطلب اصحاب التاكسي او الامجاد والترحال مبالغ باهظة ، وهي لا تملك حتى ربع قيمة ذاك المبلغ ،حينها علمت برقم عيادات (الطّبابة) فاتصلت عليهم فورا وما هي الا دقائق معدودة واستجابوا لمكالمتها فقاموا بإعطائها (فورم) عبر حسابها الخاص (بالواتس) وقامت بتعبئته وارسلته فورا وكان حظها الجيّد ان قابلت طبيب سوداني من كندا بعد ان تم تحويل فايل إبنتها اليه وبعد عدد من الإسئلة عن حالة إبنتها حدد شخص مرض ابنتها مودة و حدد لها الوصفة الدوائية الكاملة ووعد بمتابعة حالة ابنتها دائما وابدا وكل ذلك في مكالمة لم تتجاوز قيمتها الستة جنيهات او خمسة وقالت “جعلتني المكالمة اطمئن على حالة ابنتي ان اوفر قيمة الترحيل الباهظ وان اوفر وقتي وزمني والمبالغ الباهظة التي يتقاضاها الاختصاصي” .

تجربة عملية

الوسيلة محمد التوم يقول أنه يملك رقم عيادة (الطّبابة) لفترة طويلة ولكنه لم يستخدمه لعدم قناعته التامة بالخدمة عبر الهاتف وتجربتها مع عدد من الانظمة التي تعمل على خطوط الهاتف والتي تضيع زمنك بالرد الآلي الممل . ولكنه قرر أن يخوض التجربة خاصة وأنه لن يخسر شيئا وأندهش عندما جاءت الاستجابة لمكالمته في فترة قصيرة ، ثم قام بملء (الفورم) عبر (الواتساب) واكثر ما اعجبه في تلك الخدمة انهم يقومون بتدريسك وتعليمك الكيفية الصحيحة لاستخدام العلاج وفق الاسس العلمية الحديثة واكثر ما أسعده واراحه هو ان مريض الازمة الصدرية او ضيق التنفس قد يتسبب ترحيله في مضاعفة حالتة وتأزيم وضعه الصحي اكثر ولكن (الطّبابة) يقومون بعلاجك وانت داخل منزلك ولو استدعي الامر وصول طاقم تمريضي او طبيب يقومون بذلك ووقتها قال دفعت مبلغ 550 جنية فقط وقابلت اكبر الاختصاصيين من دول الخليج وانا على الخط فهذا المبلغ لا يكفي حتى لترحيلي من و الي الطبيب داخل ولاية الخرطوم دعك من رسوم مقابلة الاخصائي الفلكية.

غير ربحية

يقول الدكتور عبدالحكم المدير الاكاديمي وإختصاصي جراحة الاطفال بجمعية الطبابة ان جمعيتهم معتمدة لدى مجلس التخصصات الطبية بالخرطوم وانها مجموعة من الاطباء السودانيين بالداخل والخارج من الحادبين على مصلحة بلادهم لتقديم كل امكاناتهم ومقدراتهم لمواطني هذا البلاد، مشيراً إلى انها جمعية غير ربحية وتوجد رسوم رمزية تؤخذ من المرضى ليعينوا بها بعض المرضى المعسرين والعاجزين عن دفع تكلفة علاجهم وشراء ادويتهم ومستلزماتهم الطبية وقال بأنهم يركزون على الوعى والتثقيف في الدرجة الاولى، مشيراً إلى أن الجمعية الآن تكثف دوراتها التوعوية والتدريبية بالعاصمة والاقاليم وجامعات السودان المختلفة بجانب محاضرات ودروس تثقيفية علمية للمرضى حتى يرتقوا بأنفسهم صحيا إلى أعلى المستويات، واضاف بأنهم أنشأوا (قروب) للأزمة الصدرية يعمل على تقديم النصح والارشاد الطبي والاستشارات على مدى 24 ساعة يقوم بالاشراف عليه عدد من العلماء والاختصاصيين السودانيين من شتى بلدان العالم ، وقال ” نحن نعمل بنظام السند او الادلة والبراهين وهو نظام طبي مستحدث يُعمل به عالميا يقوم على مبدأ المواكبة والتطور العالمي اولا بأول” .

رعاية صحية

ومن جهته قال الدكتور محمد الفاتح مدير نقل المعرفة بالمركز واختصاصي الباطنية أن جمعية الطبابة انشأها الدكتور عماد صلاح في العام 2016م مع عدد من العلماء والاطباء السودانيين بدول المهجر في نواحي متفرقة من العالم لتقديم افضل خدمة علاجية غير ربحية لكل مواطن سوداني وقد قام نظام العمل بالجمعية بنظام (الشيرنق) لهولاء العلماء تحت اشراف الدكتور عماد صلاح، واضاف أن الجمعية تعمل بنظام الطب المسند بالادلة والبراهين العلمية او الممارسة القائمة على الادلة وهو نمط حديث من الممارسة الطبية التي تعني اولا واخير بتقديم الرعاية الصحية الافضل للمريض .

وقال إن الجمعية تحاول أن تعمل بكل قوة في توعية المريض وتثقيفه تجاه مرضه لأن ثقافة المريض هى مفتاح الشفاء الاول، مشيراً إلى أنهم توصلوا بعد إجراء عدد من المقابلات لمئات مرضى الازمة الصدرية إلى أن جميعهم يجهلون كيفية إستخدام بخاخ الازمة لذلك ستكثف الجمعية معهم ومع الكوادر الطبيبة التي تقع في اخطاء غير متعمدة بسبب عدم التدريب والتاهيل ، وقال” نحاول ان ننهي دور الطبيب الذي ينتهي بإنتهاء كتابة (الروشتة)، ومن ثم ايجاد طبيب يعمل على متابعة مريضه بطريقة حديثه وتثقيفة وتوعيته لتحقيق اكبر قدر ممكن من التعافى والاستنارة حول المرض”.

وقال ان جائحة (كورونا) تعتبر بالنسبة لهم سانحة وليست جائحة لأنها فتحت لهم الطريق لإنشاء الملفات الالكترونية للمرضى والتواصل معهم الكترونيا مع وضع فائل مرضي للمريض يحمل كل الخلفية المرضية له ومن ثم متابعته بصورة افضل ،واضاف بانه سعيد للوصول لمريض من اقصى الغرب وآخر من اقصى الشرق في توقيت واحد ليقدم لهما الخدمة في زمنِ وجيز.