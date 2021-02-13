هشاشة الولايات أم هشاشة المنطق..؟!

على فضائية الجزيرة أمسية الخميس سئلت عن تدابير حكومية محتملة لمواجهة التظاهرات ومحاصرة التفلتات الأمنية.. لم يسعني الزمن للقول بأن إجراءات اقتصادية عاجلة وحاسمة وحازمة مطلوبة لمخاطبة الأسباب الموضوعية للإحتجاجات، وذلك بكبح جماح التضخم؛ والسيطرة على الأسواق ودعم العملة الوطنية.. أما في مسألة التفلتات الأمنية، فقد توقعت أن وزير الداخلية الجديد؛ سيمارس ديناميكيته وحيويته في إدارة هذه الأزمة.. فالرجل الذي انطلق؛ بسرعة الصاروخ؛ من إدارة شرطة بحري إلى ادارة شرطة الولاية، ثم مديرا عاما للشرطة، ثم وفجأة، وفي ظروف خيارات محدودة وزيرا للداخلية.. يتوقع مراقبون أن يسهم وجوده الشخصي في السيطرة على كثير من حالات التفلت الأمني.. فالرجل سمته الأساسية هي الحراك الميداني.. ويكفي أنه سجل الرقم القياسي في تواجد المدير العام للشرطة خارج مقر عمله.. إذ ظل مرابطا في ولاية كسلا؛ قرابة الثلاث اسابيع، على فترتين.. ولعب وجوده هناك دورا مفصليا في نزع فتيل الأزمة..!

ولئن كانت الفترات السابقة قد شهدت شكوى وزراء داخلية من تغول المدير للعام للشرطة على سلطاتهم، فمراقبون يتوقعون أن تشهد فترة الفريق أول عز الدين العكس.. فيجد المدير العام للشرطة نفسه عاطلا؛ في ظل صاروخية وديناميكية عز الدين.. في المقابل يرى البعض أن الأمر مطلوب وبشدة.. ويبدو أن الفريق أول؛ قد حمل الحقيبة الوزارية بيده اليسرى، بينما ظل قابضا بيمناه على كل صلاحيات المدير العام، وهو ينطلق اليوم إلى الأبيض وغدا إلى الفولة، وبعدها إلى مواقع أخرى، كما يتوقع من يعرفونه..!

ولكن مسألة التظاهرات، وليست التفلتات الأمنية، لن تكفي لعلاجها جولات عز الدين وحده وصولاته، فلابد للحكومة بكل أطرافها أن تجتهد في تقديم الحلول السياسية والاقتصادية، كما ينبغي أن تكون في دولة تنشد الاستقرار والرفاه والحرية والعدالة.. ولكن ايضا؛ فالعودة لمسألة التفلتات الأمنية تعود بنا مرة أخرى إلى منهج إدارة الأزمة الأمنية.. فثمة معلومات رشحت من اجتماع لمجلس الشركاء، تكرس في الواقع للأزمة، إن صحت، ولا تقدم حلولا.. قيل مثلا إن الأمن في الولايات مسئولية الولاة، وهذا أمر جيد.. ولكن السؤال؛ هل تم تمكين هذا الوالي من التحكم في كل آليات ووحدات ضبط الأمن ومكافحة التفلتات..؟ للأسف الإجابة لا، والعديد من الشواهد تؤكد ذلك.. ثم قيل إن المجلس ينظر في أمر معالجات خاصة للولايات ذات الهشاشة الأمنية، وهذا يعيدنا مرة أخرى لجدل قديم، عن عسكرة بعض الولايات، بينما الصحيح أنه إذا مُكنت القيادة السياسية في كل ولاية هشة كانت أم صلبة؛ من القيام بدورها، ثم التزمت الوحدات الأمنية في الولاية بالإنصياع للسلطة الدستورية القائمة في الولاية، إذن لتساوت كل الولايات في الاستقرار..!

أما أخطر ما رشح من اجتماع مجلس الشركاء، ما قيل عن أن مبرر عدم تدخل الوحدات المنوط بها حفظ الأمن لمواجهة التفلتات، سببه منع هذه الوحدات من استخدام الذخيرة الحية.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. فمن قال إن أي مواجهة مطلوب فيها استخدام الذخيرة الحية..؟ وهل العقيدة الأمنية هناك لا تزال كما هي، اقتل كل من يعترض طريقك..؟ اعتقد أن هذا اخطر ما يواجهنا اليوم، وهذا ما يعيدنا لما ظللنا نطالب به من قبل، أن وحداتنا المعنية بحفظ النظام وتطبيق القانون، في حاجة عاجلة لإعادة تأهيل.. اولا وهذا هو الأهم؛ التأهيل النفسي والمعنوي، وإقناع الفرد في تلك الوحدات أن المواطن دمه حرام، إلا بقانون، مهما ارتكب من جرم، ثم لتنزيل هذه القناعة على أرض الوقع؛ بتدريب هذه الوحدات؛ على وسائل أخرى لفض التظاهرات وحتى التفلتات من غير القتل.. ترى ألهذا يرفضون البعثة الأممية..؟ إلى الغد..!