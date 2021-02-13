بعد التشكيل الوزاري الجديد مواطنون يناشدون وزير المالية بالنظر لمعاشهم

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

ناشد عدد كبير من المواطنين عبر رسائل بعثتها في مواقع التواصل الاجتماعي والقروبات المختلفة وزير المالية الجديد لحكومة الفترة الانتقالية الجديدة د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بالنظر لامرهم لحل الضائقة المعيشية التي ظلوا يعانون منها وارهقتهم كثيرا وان يعي بان المنصب تكليف وليس تشريفا .

(١)

حيث بعث عدد كبير من مجموعة (حنبنيهو) برسائل عبارة عن مناشدات طالبوا من خلالها وزير المالية بضرورة معرفة اصل المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المواطن والعمل علي معالجتها بأسرع وقت ومحاربة فساد وجشع التجار وعدم التهاون معهم باعتبارهم اصل المشكلة.

(٢)

وناشد مواطنون الوزير بمتابعة الأوضاع على ارض الواقع والنظر لمعاناتهم ومعالجة الأمور علي وجه السرعة وعدم تخديرهم كما كان يحدث في النظام السابق -حسب قولهم- وتوظيف خزينة الدولة لمعاشهم بعد أن فتك بهم الغلاء.

(٣)

وأكد بعض الاقتصاديين وخبراء فى إدارة المشاريع المنتجة التي تعين الأسر من الأعصاء الفاعلين بمواقع التواصل الإجتماعي بأنهم علي استعداد لتقديم اي مقترحات خلال فترة توليه أمر الوزارة لاعانة المواطنين وتسهيل أمر معيشتهم.

و نبه مواطنون إلى أهمية عدم تقديم وعود وشعارات دون خطوات عملية ، وأشاروا إلى انهم دوما متفائلون إلا أنهم يخشون خذلان من يتولون أمرهم.