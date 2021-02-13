عودة السفير (2-1)..!!

عاد الدبلوماسي الحصيف صاحب الابتسامة والخلق الرفيع الي أهله واصدقائه عاد السفير علي بن حسن جعفر الى قاعدته وقواعده معافى مستطابا ظافرا منتصرا بعد صراع مع فيروس (كوفيد 19)المستجد انتصر فيها السفير بفضل الله ولطفه ودعوات المخلصين من عامة الشعب السوداني وخواصهم بعد أن محص الله إيمانه واختبر صبره

في البلوي وتحمل المرض والابتلاء العظيم.

عاد السفير بحكمته المعهوده وخبراته المتراكمة في بلاط العمل الدبلوماسي عاد الى بلده الأول والثاني وحط رحاله في محطته الخارجية بوابة أفريقيا السمراء .

عاد السفير الى الشعب السوداني الى دبلوماسيته الفريدة .. عاد لنشاطه وتفاعله مع المجتمع وخلق أرضية صلبة لخدمة شعبي البلدين

عاد لتعزيز الدبلوماسية الشعبية بروح الثقافة والرياضة كعامل أساسي لتوطيد العلاقات بين الأمم والشعوب والتي ظلت تشكل في مجملها دعوة حضارية للبناء الحضاري .. لذالك ليس من المستغرب ان يقبل المستشار بالديوان الملكي تركي ال الشيخ الرئاسة الفخرية لنادي الهلال السوداني العريق

ما يثير الانتباه بهذا الصدد أن هذه الجهود الجبارة جعلت سفارة الخرطوم تحظى باهتمام خاص من البلاط الملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لحصافته ودبلوماسيته وجهوده التي ظلت واضحة لا ينكرها إلا مكابر او جاحد مما دفع القيادة السعودية لتعينه سفيرا فوق العادة للمملكة العربية السعودية لدى دولة جنوب السودان وهو أمر لم يحظ به السفراء الذين سبقوه من قبل وظل التطور الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي في الاستثمار يسير سيرا حثيثا بمتابعة مباشرة من السفير

بن جعفر ويرجع له الفضل في انشاء مكتب خاص برجال الأعمال بسفارة بلاده بالخرطوم .

ان وجودت بصمات كهذه لسفير ظل قلبه مشغوفا بخدمة شعبي البلدين

يعتبر تعبيرا فصيحا عن الروح الرسالي

والانساني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خدمة الإنسانية ولا أدل على ذلك من تواصل الجهود المبذولة لمركز الملك سلمان للاعمال الإنسانية تترى بالخير

الوفير لأصحاب الحاجات بكل ولايات السودان.

يعد السفير بن جعفر بحصافته المشهودة من الممسكين بعناصر العرف الدبلوماسي والأدبيات السياسية وخصائص الشعوب ومكوناتها المجتمعية هذه العوامل مجتمعة ساهمت في نجاحات السفير بن جعفر في قيادة بعثة بلاده لدى الخرطوم كما اثبت نجاحات كبيرة من قبل في بعض القارات والعواصم الدولية نظرا لما يتمتع به من حركة نشاط وتفاعل ومثابرة وتماسك عصامي يجعله متميزا عن غيره .

وهكذا تبرز للعيان الخبرات المتراكمة التي أكسبت السفير قدراً لا يستهان به من الحصافة للنجاح في السودان لان التأقلم مع المدرسة السودانية تحتاج لدبلوماسي حصيف وقادر علي الأداء والتفاعل لتحقيق تطلعات شعبي البلدين حيث أن طبيعة

الشعب السوداني بحاجة لمثل هذه الدبلوماسية المتنوعة .

اخيرا أهنئ السفير علي بن حسن جعفر وطاقم سفارته وجميع أصدقاء المملكة العربية السعودية بالعودة المينونة للخرطوم التي عاشت اياما من الفرح والسرور والحبور والشكر لله على سلامة الوصول بعد تماثله للشفاء ..

نعود..