صلاح أحمد إبراهيم.. أبي في الغربة (2)

عندما كنت في مدينة ليون ومدينة تور ، كنت ملتزماً أؤدي صلاتي ، وصلاة الجمعة في إحدي قاعات الصلاة او المساجد الصغيرة ، وبما أنني سوداني ولغتي العربية ، كنت محاط بمجموعة من الطلاب العرب .. المغرب .. الجزائر .. وبعض الدول المسلمة . كنا نقيم المحاضرات ، ونقيم ندوات في مناطق مختلفة داخل فرنسا ، ونسافر لاقامة المهرجانات الإسلامية ، والاحتفالات بإفتتاح بعض المساجد الصغيرة ، ونسافر داخل أوربا ، وكنت أتساءل من الذي يصرف علي سفرنا وإقامتنا ، وكنت أشك أنها ليست إشتراكات الأعضاء وجلهم مهاجرون غرباء فقراء . ووجدت أنصار السنة وهم يسافرون في كل أنحاء العالم ، لنشر الدعوة ، كنت علي يقين أن هناك تنظيما سريا . شرحت مغامراتي لصلاح ، هو لا يفرض عليّ رأيه ، بل يقول لي ما هو رأيك ، أريد أن أبتعد وأتوقف ، فيقول لي هذا هو القرار السديد. كنت أشرح له كل مغامراتي الخاصة ، وغراماتي داخل الجامعة وكل جوانب حياتي الخاصة .

يناير ١٩٨٢ ، أجريت معاينة بإذاعة مونت كارلو القسم العربي ، تمت إجازة صوتي ، ولكن وقت البرنامج وهو علي الهواء مباشرة لم يكن يتوافق مع جدولي الدراسي بجامعة السوربون ، فصرفت النظر ، وأنا عند صلاح أشرح له هذا الموضوع ، فسألني اذا عندي شهادة للصوت ، وكانت معي ، إتصل بصديق له جزائري ، بدأ مشروع إذاعة العالم الثالث من باريس . تم اختياري وكنت أقدم نشرة الاخبار ، البث من الساعة السادسة مساء إلى منتصف الليل ، وكانت جبهة الصمود والتصدي تمول الاذاعة ، وهي اول اذاعة عربية في باريس . وفي الاخبار عندما نذكر السادات وكان حيّا ، أقول المصروع الخائن السادات ، ونميري ، أقول ، الذيل نميري ، وهي تعليمات دول الصمود والتصدي . بعد ستة أشهر يظهر الملحق الثقافي الايراني ، ويقترح أن يدفع للاذاعة مبلغا ماليا بشرط أن تبث ساعة باللغة الفارسية ، وافق مدير الاذاعة ، أنا كنت ضد المشروع ، لان ايران ضد دول الصمود والتصدي . عندما عرف الملحق الثقافي الايراني بموقفي المتشدد ، اجتمع بي، وقدم لي تذكرة ذهاب وعودة لزيارة طهران بمناسبة عيد الثورة الإسلامية الخمينية ، وفترة تدريبية لمدة شهر بإذاعة طهران . في ذلك المساء التقى صلاح لمناقشة الموضوع ، وتحدثنا طويلاً ، صلاح كان عنده تحفظ نحو السياسة الايرانية ، فكان قرار صلاح ، بعد أن ترك لي حرية الرأي أن أرجع التذكرة وأعتذر عن التدريب لظروفي الدراسية ، وتقديم استقالتي من الاذاعة . رأي صلاح عندي ، لا يحتاج لمراجعة . وكان صلاح حقاً أبي في الغربة .

لقد كان صلاح كريماً ، خاصة معي ، كان يساعدني مادياً ، ويحسن لي كثيراً ، ولقد علمني معني الإحسان في أسمى معانيه ، وأنا لم أكن ذلك التلميذ البليد الذي أخطأ في الإملاء وفي حروف الهجاء .

تخرجت من جامعة السوربون كلية الآداب ١٩٨٥ . وسجلت للدراسات العليا ، أحياناً الأخبار السارة تأتي مجتمعة في لحظة واحدة . علمت أن هنالك وظيفة بسفارة قطر ، علاقات عامة ومراسم ، يشترط اللغة الفرنسية والعربية . قدمت للوظيفة ، وطلبت مقابلة الأستاذ صلاح أحمد إبراهيم ، وداخل السفارة الجميع يناديه أستاذ صلاح . مكتب صلاح بالطابق الأول حيث يوجد مكتب السفير القطري . قابلت رجلا قطريا بالطابق الاول ، سألني أين ذاهب ، ذاهب عند أستاذ صلاح ، قال لي أتعرفه ، قلت له ، هو أبي في الغربة ، ابتسم وانصرف . كان بالصدفة هو السفير القطري عبد الرحمن بن حمد العطية ، وله عام بالسفارة وتم نقل السفير عبد العزيز الكواري إلى نيويورك . دخلت عند أستاذ صلاح ، ولأول مرة أدخل السفارة القطرية ، مكتب فخم ، وسبحان مغير الأحوال، وطلب لي شاي باللبن . قلت له لقد قابلت رجلا في هذا الطابق الآن ، قال لي هو السفير .

أنا قدمت لوظيفة بالسفارة ، أرجوك أن تكون واسطة ، وأنت تعرف ظروفي وحالي . أنا لن أكون واسطة في تعيينك ولن أتحدث مع السفير في موضوعك ، ولكن اذا تم اختيارك وسألني السفير عنك ، سأشهد شهادة ملك . لم أذق للشاي طعما ، وخرجت من عند صلاح منزعجاً ، ولأول مرة يصدمني صلاح ، ولم يقف معي .

بعد أسبوع تتصل بي سكرتيرة السفير ، وتخبرني ان أقابل السفير غدا العاشرة صباحاً . دخلت لمقابلة السفير ، ولم يكن يعرف اسمي ، وعندما رآني ، قال لي ، أنت حضرت الاسبوع الماضي لمقابلة أستاذ صلاح ، نعم أنا . تم اختيارك للوظيفة وسوف تبدأ العمل اليوم . شكرت السفير ، وطلبت منه ان أقابل أستاذ صلاح.

دخلت عند صلاح وكنت سعيدا ، وشعرت أن صلاح هو الإمام وأنا مؤذن المسجد . لقد تم اختياري وسوف أبدأ اليوم . مبروك وتستاهل كل خير . تعرف أن وساطتي لم تكن تخدم غرضاً ، لأن نصيبك كتب في القدر . تعلمت أول درس في حياتي العملية من صلاح ، ما أعظمك يا صلاح . أصبحت أمر عليه يومياً أسلم عليه ، متفائلاً به ، كمن يقبل الحجر الأسود عند طوافه .

ذات مرة كنت جالسا عنده بالمكتب ، كان يقرأ في رسالة كتبت على جانبي الورقة ، كنت أرى الجانب الآخر ، كانت لغتها العربية ركيكة ، وبعد أن قرأ الرسالة ، قلت له ، كأن الكاتب جنوبي ، ضحك وقال لي ، نعم ، جنوبي يدرس بالقاهرة ، وفهمت من الرسالة أنه يساعد ويصرف على كثير من الطلاب وخاصة من جنوب السودان ، وأنا الشاهد على مساعدته المادية لكثير من الطلاب ، وكنت أنا منهم . ذات مرة طلبت منه سلفية ، مبلغا من المال ، فأقسم بالله أنه لا يملك هذا المبلغ في حسابه . أنا كنت فقط أريد أن أعرف ظروفه المالية ، ولم أكن في حاجة لسلفية:

إن الكريم ليخفي عنك عسرته

حتي تراه غنياً وهو مجهود

صلاح أحمد إبراهيم ، رجل هادئ الطبع ، لا يتحدث كثيراً ، في أعظم الأحيان صامت ، كتوم ، لا تشعر له بحركة داخل السفارة ، يحب العمل الدبلوماسي ويجيده ، وعمله مع السفير القطري مباشرة ، وهو مستشار يقع على عاتقه جل العمل والمسؤلية ، كتابة التقارير ، وإبداء وجهة نظره ، وملاحظاته ، والسفير هو من يقرر ، وتشعر أحياناً أنه هو السفير الحقيقي .

السفير عبد الرحمن بن حمد العطية ، يحب صلاح ويحترمه ويقدر عمله وخلقه الكريم . لذلك يهتم به بصورة خاصة ، أسكنه في شقة في أرقى أحياء باريس ١٦ ، والشقة تتبع للسفارة القطرية ، وأعطاه سيارة مرسيدس لوحتها دبلوماسية ، لقد أكرمه وكان قريباً منه .

السفير عبد الرحمن العطية ، رجل ذكي وعبقري ، تتجمع عنده خصال أهل قطر الحميدة . يحب السودانيين ، ولقد ساعد وأعان كثيرا من السودانيين أينما وجد ، وصلاح يقول له أنت عبد الرحمن السوداني القطري . ويقول لصلاح أنت القطري السوداني . خلال عملي وقربي من عبد الرحمن العطية ، كان يثق بي كثيراً وذلك للعلاقة الخاصة والتي تجمعني بالاستاذ صلاح ، ويحكي لي الكثير عن حياته الخاصة ، وذات يوم حكى لي أنه في إحدى زياراته لأصدقائه بالسودان أقيم على شرفه غداء ، فسمع الرجل يقول لولده أجري عند أمك وأحضر لنا دمعة ، قال لي كنت منتظر أن أري الدمعة فوجدتها مرق . وله احترام وتقدير من جميع السودانيين . إكراماً للأستاذ صلاح كان عبد الرحمن العطية يخصه ويضعه في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ، أمير دولة قطر عند حضوره لقضاء عطلته الصيفية بمدينة كان . وعبد الرحمن العطية يقول لي أحجز أفخم غرفة في فندق كارلتون ومطلة على البحر ، وحقيقة منظر خلاب ، حتى تتقد شاعرية صلاح . ومن حسن حظي كنت دائماً مرافق السفير عبد الرحمن العطية وبصحبة صلاح . كثيراً أجد صلاح أمام البحر وهو يكتب ويخصني بما كتب وأستمع له ، أنا أكتب كثيراً لأختي عبلة وأقرأ له كل رسائلي المرسلة والرسائل التي تصلني ولو خاصة ، كان يتوقف عند بعض الجمل الرائعة ويقول لي هل أسرق منك هذه الجملة أم أشتريها أم تهديها لي؟ ، هي لك والكل لك ، وعندما يعزمني ويدفع الحساب يقول لي لقد دفعت ثمن الجملة ، وكان يطالبني أن أواصل الكتابة ويقول لي ، أنت النار التي تحت الرماد وستكون كاتباً لامعاً ، أقول له ، كيف أكتب وأنا داخل زورق صغير وشراعه ممزق قديم ، أعبر به بحر الحياة القاسي وأصارع أمواج الحياة العاتية وهو نفس الزورق الذي لم تستطع أن تعبر به ، وأنت الربان الماهر . وأخيراً أكرمتني الحياة أن أكتب عنك يا صلاح ولعلها الأخيرة . كنا نتسامر عند المساء وفي آخر الليل نذهب للنوم ونبلل الفراش بدموع الزمن التائه. وذهبنا روما لاستقبال سمو الامير عند زيارته الرسمية لايطاليا . صلاح كان هو مزمار المآسي وحقاً المصائب تجمع المصابين . في إحدى أمسياتنا الحزينة ونحن بروما ، سألته هل في نفسك ثأر وانتقام دفين ، قال لي هنالك العدل وهذا من اسماء الله فلماذا الثأر . سألني هل في قلبي مكان للعفو ؟ الظلم ليس له باب للعفو.

كان صلاح يحب فاطمة أخته حباً لا يوجد في كتب العهد القديم . يكون سعيدا عند زيارتها له بباريس ، ويشتري كل شيء ويزيّن شقته وهي أصلاً زينة ، وأكون أنا ضيف الشرف ، فتطل علينا بلقيس بروعتها ، وفاطمة هي الخلود والصمود والدمع الذي لا ينقطع . كانت تطبخ لنا ، وهي فاطمة الطاعمة ، كل شيء طاعم عندها حتى حزنها له طعم الأمهات ، وهي المرأة التي وشحتها أمهات الأمهات وشاح أمهات الأمهات . كنت أرى أن هذه الأسرة عصامية ، لقد أصابتهم سهام الزمن الغادر ، وهم داخل حلقة الذكر ، بين إيقاع دراويش الصوفية . السُراي.. السُراي .. الجافو النوم .. وعقدو الرأي .

عندما يحضر شقيقه مرتضي باريس تطل البهجة ويعم السرور ولقد كنت أنا أحد أفراد الأسرة ، أحاطوني بمحبة ومودة نادرة .

كنت علي علم أن صلاح يمر بحب عميق ، والمحبوبة سودانية مختلطة أبوها سوداني وأمها أجنبية . فتاة جميلة ، مثقفة ، لوحة تزين ألوان الله ، وكانت هي إيقاع نهر النيل على ضفاف نهر السين . كنا نزور أسرتها من وقت لآخر ، ذكريات وطن طرد أبناءه . نلتقي بها وأسرتها في أفخم مطاعم باريس ، وكان للحياة طعم آخر ولون بديع . باريس تحتفل بهذا الحب الرائع ، وتنشد أغنية الطير المهاجر ، ونحن نلهو وخمرنا ماء ايفيان . وأحياناً أرى صلاح سعيداً طروباً ، فأتذكر الهدوء قبل العاصفة . هذا الحب منذ فترة ليست بالقصيرة ، أحياناً تعلن الحياة التأبين قبل الموت . والقدر كتب لصلاح ألاّ يحب امرأة أخرى غير فاطمة أخته . كنت متوقعا إعلان الخطوبة ، أو مراسم فرح تحت أشعة الشمس الدافئة.

ألتقيت به صدفة داخل المصعد كان في الطابق الثالث بمكتب الإعلام . ممكن أن تمرّ عليّ بالمكتب ، أرافقه إلى مكتبه وأجلس في زهو ، متوقعاً أن يسرّ اليّ بخبر سعيد ، مزقته أقدار الزمن المعتوه . نتعشي يوم السبت سمك في المطعم الفرنسي ، قرب بورت مايو .

كنت سعيداً بهذه الدعوة لأنه أكيد يريد أن يزف لي خبرا انتظرته طويلاً. ماذا تطلب أستاذ صلاح ، شوربة سمك وبلطي يذكرني سمك الموردة. أنا حلزوني بالثوم وجمبري بالسبانخ . يضحك صلاح ضحكة تشدّ الانتباه نحونا ، وهو يعلق ، عربي الجزيرة ياكل حشرات البحر . يناديني دائماً ضياء الدين .. ضياء الدين أنا أريد أن أتحدث معك في مشروع زواج .

ممتاز أستاذ صلاح ، أنت تريد أن تبلغني أو تستشيرني .

عبارة فيلسوف ، أريد أن أستشيرك .

شكراً أستاذ صلاح على هذه الثقة ، ولكن أنا الأشياء الخاصة لا أتدخل فيها .

يضحك ويقول لي متي كانت بيني وبينك أشياء خاصة .

أنا للأسف ليس عندي ما أقوله في هذا الموضوع . أنت أكبر مني ، حوالى ٢٠ سنة . وأنا لست من أهلك ولا تجمعني معك قرابة ، أرجوك أن تعذرني ، ولقد حيرتني تماماً .

كل هذا الكلام لا يهمني ، رأيك عندي أساسي ، ورأيك هو قرار مشترك .

أنا أرفض رفضاً جازماً أن أتدخل في هذا الموضوع . صمت وتوتر مخيف . أبدأ في تغيير الموضوع وأقول له مستعد أنظم كل شيء وأنا وزير العريس. صلاح يقول لي أهم شيء رأيك ، نصل إلى مرحلة الغضب الهادئ . طيب أستاذ صلاح أعطني ثلاثة أيام لأفكر ، لأن أهلنا عندما يحضر شخص لخطوبة بنت يطلبون ثلاثة ايام للتفاكر والمشورة . يوافق بغضب داخلي . نخرج من المطعم ، ويطلب أن يوصلني . أفضل أن امشي لحالي . تصبح على خير .