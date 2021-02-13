هل سيخلط د.جبريل الأوراق ويعيد الأمور إلى نصابها

أيها القراء الأفاضل حاولت جادا إبان إقامتي في الخرطوم ان التقي هذا الرجل جراء مقال كتبته عنه ولكن لم يحالفني الحظ. فإلتقيت باخ صحفي وحدثني عنه كثيرا.

أيها الإخوة إذا وفق الله الدكتور جبريل ونفذ برامجه وفلح في إنقاذ الاقتصاد وأظنه كذلك السؤال الخطير جدا هل سيعبر هذا النجاح عن نجاح الثورة ام نجاح حركته ام نجاح الإسلاميين؟ إن صاحب الحاسة السادسة والعقلية الخارقة سيدرك مانحن قادمون عليه اظن ان دكتور جبريل سينجح ومؤشرات النجاح بدأت تلوح .

لكن من يقف وراء دكتور جبريل ؟هل هي عبقريته الفذة؟ ام دعم الثوار له ام دعم أعضاء الحركة له ام دعم الإسلاميين له ام هو توفيق أراد الله عبر هذا الرجل أن نغادر الفقر؟ هل سيصبح جبريل هو غاندي الهنذ اومانديلا جنوب افريقيا أو كيقامي رواندا؟ هل بمقدور رجل نفته وطاردته الإنقاذ أن يصبح بطلا وطنيا يدخل التاريخ وتدرس سيرته الذاتية في الصفحات السوداء من تاريخنا؟، ام هذه المؤشرات التي لاحت في الأفق وفرح بها الشعب ودخل السرور البيوت السودانية ماهي الا فقاعات نفسية سرعان ما تنفجر في الهواء وتخمد شعور الفرحة.

الشخص العاقل يجب أن ينظر إلي هذا الرجل بأنه من صناع السلام بغض النظر عن انتمائه السياسي فهذا الرجل حارب وقاتل الإنقاذ فكيف نصنفه بأنه كوز مثله مثل المناضلين الذين اختلفوا مع الإنقاذ.

لٱن الحزب الشيوعي مختلف مع حمدوك ايعني هذا حمدوك كوز؟، علينا ترك عدم الموضوعية طالما وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هذا مقصد الثورة، كنت اعرف الشهيد خليل ابراهيم وكنت اندهش من ثوريته ووطنيته.

الاخ جبريل امضي في هدفك وعدتنا بأنك ستذلل المصاعب وتقلل المعاناة، لانملك سواء الدعاء لك بالتوفيق وما التوفيق الا من عند الله.