الهلال يخسر أولى مبارياته بدور المجموعات أمام صن داونز بثنائية

خسر الهلال أولى مبارياته في دوري المجموعات بالبطولة الأفريقية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين.

وتقدم صن داونز بالهدف الأول في الشوط الأول بعد أن استفاد من كرة عكسية لم يتوان مهاجمه في وضعها رأسية بشباك حارس الهلال أبوجا.

ورغماً عن تحسن مردود الهلال في شوط اللعب الثاني وإهداره لعدة فرض أبرزها فرصة اللاعب نصر الدين الشغيل، إلا أن خطأً مفاجئاً من المدافع اوتارا حسم المباراة لمصلحة صن داونز الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.