محكمة الجنائيات الدولية.. أداةٌ سياسية كيدية مُستغلة أم عدالة مُستقلة؟ (1)

محمد حسن التعايشي عضو المجلس السيادي صرح مؤخرا باحتمالية تقديم عمر البشير وآخرين لمحكمة الجنائيات الدولية، وسابقًا أثناء مفوضات جوبا للسلام كان قد صرح التعايشي بأن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع جماعات التمرد خلال اجتماع في جوبا عاصمة جنوب السودان يشتمل على “مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

والمعروف انه خلال المفاوضات المتعددة الاشكال حول قضية دارفور ومن اجل الوصول إلى سلام تحكمه اتفاقية الدوحة آنذاك كانت قد نصت على أهمية مسألة عدم الافلات من العقاب لكنها في ذات الوقت اقترحت صيغة ليس فيها دور تنفيذي لمحكمة الجنايات وكان قد أعُتبر تطورًا كبيرًا كان يمكن البناء عليه.

في ذات الشأن كانت هناك تصريحات لوزير العدل نصر الدين عبد الباري بأن “هناك عدة خيارات، ما تزال قيد التشاور من بينها التسليم والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو تكوين محكمة هجين، أو إنشاء محكمة خاصة”.

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في لقاء له في القناة الفضائية فرنسا 24 سابقًا كان رده على سؤال تقديم البشير للمحكمة الجنائية الدولية مشيراً إلى أن رؤيتهم فيما يتعلق بقضايا الشعوب “لا يقبل املاءات”، وانه يعمل على بناء قضاء داخلي مستقل شفاف. كذلك رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير، في تصريحات لها آنذاك كانت مطابقة لحديث رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في فرنسا 24 حيث شددت نعمات على أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، قائلةً انه من اختصاصات سلطات أخرى دون تحديدها، كما أشارت في تصريحات لها إلى أن القضاء السوداني قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة، ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاضِ حقه.

في ذات السياق تصريحات قادة الكفاح المسلح على رأسهم دكتور جبريل ومنى اركو مناوى كانوا مع محاكمات داخلية مفسرين ذلك بأن المحكمة الجنائية لا تحكم بالإعدام.

أيضًا القانونى الضليع ورئيس الجبهة الوطنية المعارضة الأستاذ علي محمود حسنين رحمة الله عليه أصغر قاضٍ في السودان سجن أكبر وزراء فاسدين في عهد الحكم العسكري والديكتاتوريات الإستبدادية في حوارات لي معه صرح مرارًا وتكرارًا بانه مع محاكمات سودانية وطنية مستقلة لكل من تثبت إدانته.

ويسرد التاريخ أن المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو آنذاك في عام 2008 اتهم البشير وآخرين بما أسماه تورط في “جرائم إبادة جماعية” بحق مجموعات الفور والمساليت والزغاوة.

وقد دار جدل واسع في الأوساط السودانية حول موضوع المحكمة الجنائية وانقسمت الآراء ما بين معارض ومؤيد لتقديم مواطنين سودانيين متهمين للمساءلة الخارجية أمام المحكمة الجنائية بلاهاي.

حيث رأى البعض أن المحكمة الجنائية قبل ثورة ديسمبر الشبابية المجيدة كانت بعض المجموعات من المعارضة السودانية في فترة عجزها عن اسقاط النظام ويأسها تعمل على تأجيج بعض القضايا والمتاجرة بها وعلى رأسها موضوع (الجنائية)، في الوقت الذي توجهت فيه عصا الاتهام بأن قادة المعارضة المسلحة على وجه التحديد ارتكبوا العديد من الجرائم والتصفيات الميدانية في داخل حركاتهم، ناهيك عن الفساد المالي والمتاجرة بالقضايا دولياً كما وصفهم البعض، فكان هناك توجه لمحاسبة قانونية لكل من مارس العمل العام المدني والسياسي منذ الاستقلال 1956 وحتى يومنا هذا.

كما اعتبر البعض أن المحكمة الجنائية استخدمت كأداة سياسية وهو ما أدى الى تعقيد المشكلة في السودان.

المحكمة الجنائية التي لم تلتحق بتشكيلتها اهم الدول التي تطالب بتطبيق العدالة الناجزة في السودان ألا وهي امريكا وكذلك روسيا والهند والصين واسرائيل السؤال الذي يطرح نفسه ألا تثق هذه الدول في عدالة المحكمة الجنائية ام ماذا؟

وليست هذه الدول الكبرى فقط بل حتى الدول النامية الأفريقية عارضتها كذلك حيث رأت فيها أنها محكمة مسيسة وتخصصت في القادة الأفارقة فقط وتمرر أجندة مسيسة، ورأوا فيها انتهاكا للسيادة الإفريقية، ونادوا بمحاكم إفريقية قومية وقضاء عادل غير مسيس.

إتُهمت المحكمة الجنائية بأنها تتخصص في فئات بعينها لشيء في نفس يعقوب فهي التي قدمت القادة البوسنيين للمحاكمة، بينما وضعت اصابعها على اذنيها رافضةً سماع الاصوات المطالبة بتقديم إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية بسبب ما ارتكبته من جرائم و فظائع في فلسطين، وآخرون طالبوا كذلك بتقديم بوش و بلير نسبةً لما تسببوا فيه في الحرب العراقية التي اعتُبرت حرباً غير قانونية أدت إلى احتلال بلد وقتل مواطنين، وبناءً على ذلك فهم يستحقون المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية ومع كثرة الاصوات المطالبة بذلك لم تصغَ لهم المحكمة الجنائية التي سارعت بسرعة الصاروخ لإصدار قرار في قضية دارفور وعجزت نفس المحكمة حتى من إرسال وفود إلى فلسطين والعراق للتحقيق حول الجرائم والفظائع ورفع قرار لمجلس الأمن؟؟؟

وتساءل البعض ما الفرق بين دارفور الإقليم والعراق الدولة بأكملها؟ وكذلك فلسطين قضية تاريخية وليست حديثة الولادة لماذا لم يُنظر في أمر هذه القضية من قبل المحكمة الجنائية إن كانت حقيقةً عادلة وغير مسيسة؟، فالعدالة لا تجزأ ولا تسيس.

وبمناسبة مجلس الامن وجهت حوله عصا الاتهام بانه مسيس غير نزيه لانه يوفر الحماية الامريكية من المساءلات لدول وكيانات بعينها لذلك لم تُساءل اسرائيل ولا حتى بوش وتوني بلير وآخرون، فمجلس الأمن نفسه الذي حول قضية دارفور وفصل فيها في ذات الوقت تقاعس عن تحويل قضية فلسطين واسرائيل وكذلك موضوع العراق وجرائم بوش وبلير.

انها الحماية الامريكية تعطيها من تشاء، فيتساءل السواد الاعظم كيف يضمن اي متهم سوداني انه سوف يكون بين ايادٍ عادلة لمحاكمة عادلة وهو في قبضة مجلس أمن مسيس ومحكمة جنائية مربوطة بمجلس الأمن المسيس الذي يحول قضايا بعينها ويحقق فيها وهو أيضا من يغض الطرف عن قضايا اخرى ولا يحولها، والمحكمة الجنائية تتحرك وفقا له، وطالما أن المحكمة تتحرك وفقا لمجلس أمن مسيس غير نزيه إذن ما بني على باطل فهو باطل.

يقول البعض إن مجلس الامن يتخذ قراراته بتصويت الاعضاء، وخمسة اعضاء صوتوا في القرار الموجه للسودان اذن هو غير باطل، وهنا سؤال آخر يطرح نفسه؛ أليس نفس الاعضاء وبالاجماع لم يحركوا ساكنًا في قضية العراق وتقديم بوش وبلير وتقديم إسرائيل أيضا للمحاكمة؟ لماذا لم يُجمعوا على ذلك؟، لماذا لم يتخذوا قرارا نهائيا في هذه القضايا؟، لماذا لزموا الصمت؟، اسئلة لم تجد أجوبة، وأصبح يُشاع أن المحكمة الجنائية تعمل بمبدأ إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.

والجدير بالذكر أن السودان صدق على نظام روما ولم يوقع عليه، بينما اسرائيل الاخرى التي لم توقع على ميثاق روما يرى المراقبون انها في حماية من المثول أمام المحكمة.