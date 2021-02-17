كيف نكسب قلوب الطلاب؟

عندما كنت صغيراً تمنيت أن أكون كبيراً وعندما كبرت عاودني الحنين إلى شبابي، وهنا ونحن كبار نتذكر المعلمين الذين كانوا يدرسوننا ويخلصون معنا عندما كنا في المدارس، فإن كانت سيرة المدرس حسنة ذكرناه ذكراً طيباً وإن كان غير ذلك، ظهر بغضنا له وعاودنا كره المادة التي كان يدرسها لمجرد معاملته التي كنا لا نحبها فنذم فيه سوء معاملته لنا، وحتى في طريقة شرحه لنا للدروس، فكثير منا يكره مادة الرياضيات مثلاً لمجرد عدم تحبيب المدرس الذي كان يدرسها وطريقة التدريس، أو عدم إخلاصه في الشرح، لذلك يقول البعض منا والله نحن نكره مادة كذا وكذا لأن المعلم لم يكن يحببنا في مادته ولم يشرح لنا بطريقة جيدة لذلك كلما تذكرنا ضُعفنا في مادة من المواد، تذكرنا المعلم الذي كان يدرسها، إذن ارتبط الضعف في المواد الدراسية بطريقة شرح المعلم ومعاملته، لذلك علينا بتحبيب الطالب في شخصنا كي يحب مادتنا الدراسية، بمعني آخر متى ما أحب الطالب معلمه، تميز تميزاً واضحاً في نسبة تحصيله العلمي لذات المادة الدراسية التي كان يدرسها المعلم والعكس صحيح في أغلب الأحيان.

أيضاً على المعلم أن يعطي الطالب الفرصة كاملة لتوضيح أفكاره واعتماده على ذاته ،فالتعلم الذاتي هو النشاط التعلُّمي الذي يقوم به المتعلِّمُ مدفوعًا برغبته الذاتية، بهدف تنمية استعداداته وإمكاناته وقدراته، مستجيباً لميوله واهتماماته بما يحقِّقُ تنميةَ شخصيته وتكاملها، والتفاعل الناجح مع مجتمعه عن طريقِ الاعتماد على نفسه، والثقةِ بقدراته في عملية التعليم والتعلُّم، وفيه نعلِّم المتعلمَ كيف يتعلم.

كي ينجح المعلم في كسب الطلاب لابد أن يكون مؤهلاً تأهيلاً نفسياً وعلمياً وتربوياً، وأهم هذه المؤهلات (القدوة الحسنة)، فعلى المعلم أن يتحلى بالصبر والحلم والحكمة والشفقة والرحمة والتواضع، وأن يكون على دراية بأحوال الطلاب وخصائص المرحلة التي هم فيها ومتغيرات الزمان وفلسفة التربية وأن يبتعد عن المثالية، فطالب اليوم ليس كطالب الأمس، كما أن حسن المظهر وقدرة المعلم العلمية وفنه في إيصال المعلومة من المؤهلات الضرورية التي تسهم بشكل كبير في جذب الطلاب واحترامهم وحبهم للمعلم وتفاعلهم معه.

أخي المدرس وأختي المدرسة إذا نسينا فليذكر أحدنا الآخر، فكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، فالعملية التعليمية كبيرة، ولنتعامل التعامل الراقي مع طلابنا وطالباتنا، فكيف تجعل الطلاب يفرحون بك إذا حضرت ويسألون عنك إذا غبت ويبحثون عنك إذا تأخرت ويدعون لك إذا انتقلت. كيف تجعلهم يأنسون بحديثك وينصتون لكلامك، ويعملون بتوجيهاتك، ويأخذون بتعليماتك؟

عندما تراهم سلم عليهم واحرص على مصافحتهم وانظر في وجوههم، نادهم بأسمائهم وليس بألقابهم التي لا يحبونها، وأسأل عن حالهم وانصت لحديثهم. استمع لكلامهم واحترم آراءهم وتقبل منهم أفكارهم. أعمل على الرفع من معنوياتهم، اشحذ همتهم واعدل بينهم. عالج مشاكلهم واصبر على أخطائهم. لا تفكر في معاقبتهم أو تجرح شخصياتهم أو تهن كرامتهم أو تتعد على وجدانهم، لا تجعلهم يهربون من رؤيتك أو ينفرون من مشاهدتك. أعطهم في المدرسة كل وقتك. أبذل لهم طاقتك واستنفر لهم كل جهدك. أظهر أمامهم إبداعاتك وتجمل أمامهم في لباسك، أضبط أمامهم كلامك واعمل على كل ما يجذبهم إليك وبشوقهم لحديثك وبدفعهم إلى الأخذ بكلامك وعاملهم كأنهم عظماء.

علينا كمعلمين زيادة المناشط المدرسية كالنشاطات الرياضية، وإدخال العلم العملي الميداني المعتمد على البحث والتحليل والتشريح والمختبرات، وهذا يزيد من حماس الطالب لأن يحب مدرسته ومدرسيه، وزيادة الوسائل التعليمية والتقنيات في العملية التعليمية التي ترغب الطالب في الحضور للمدرسة وبقائه لساعات أطول، وتبسيط المنهج الدراسي يعمل على جذب الطلاب وكسب قلوبهم، كما أن لتنظيم الرحلات المدرسية دور في تحبيب الطالب وربطه بمدرسته.

خبير المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية

الدوحة – قطر

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