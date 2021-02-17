في مهمة صعبة بالممتاز الهلال الأب ينافسه ابنه في لقاء الحسابات الخاصة

الخرطوم : السوداني

يتطلع الهلال للعودة إلى صدارة ترتيب الدوري السوداني الممتاز من، حيث ينشد الفريق تحقيق الفوز على حساب هلال بورتسودان في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب الخرطوم مساء اليوم في بطولة الدوري الممتاز حيث تمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين معا، فالهلال الذي يجلس في وصافة الترتيب برصيد (18) نقطة سيبحث عن تحقيق الانتصار لتدارك آثار الهزيمة الافريقية الأخيرة أمام صن داونز الجنوب إفريقي والوصول للصدارة بعد التساوي مع المريخ في عدد المباريات، ولن تكون مهمة أبناء المدرب الصربي زوران مانولوفيتش سهلة خلال مباراة اليوم، فالخصم الذي يجلس في المركز الرابع برصيد (16) نقطة ظهر بشكل مميز خلال هذا الموسم، ويكفي الفريق تحقيق الانتصار على الهلال لتربع الصدارة علما أن لهلال بورتسودان مباراة أخرى لم يفصل في أمرها بشكل نهائي مع الخرطوم الوطني.

وبحسب المتابعات فإن تشكيلة الصربي زوران مانولوفيتش لمباراة اليوم ستشهد عودة بعض العناصر المهمة، حيث يتوقع أن يعود الحارس على أبو عشرين لتأمين العرين كما يتوقع أن يمنح الجهاز الفني الفرصة للنجم الجامايكي الفاس باول للمشاركة في مباراة اليوم رفقة عدد من نجوم التسجيلات للحاق بالجاهزية المطلوبة قبل استقبال مازيمبي الكنغولي في ثاني جولات مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا