لجنة كرة القدم داخل الصالات والشاطئية تجتمع

عقدت لجنة كرة القدم داخل الصالات والشاطئية بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعها الدوري أمس الثلاثاء ، برئاسة الاستاذ معتز محمد لطيف عضو مجلس ادارة الاتحاد- رئيس اللجنة المكلف- وناقش الاجتماع انشطتها وتحديداً بطولة الدوري العام التي كان من المقرر انطلاقتها في بداية فبراير وتم تأجيلها بسبب دخول شركة كؤوس لتسويق البطولة.

وأكدت اللجنة تلقيها موافقة كلية الخرطوم التطبيقية بالدخول شريك في البطولة، عبر استضافة المباريات في الصالة الخاصة بالكلية اضافة الى صالة ساحة الحرية ” الساحة الخضراء سابقا”.

واستعجلت اللجنة شركة كؤوس من أجل الاسراع في خطوات الرعاية، ووعدت الشركة بالرد في أسرع فرصة لتمكين الاندية من الاستعداد بشكل جيد عبر الاستفادة من تسويق البطولة.

واطمأنت اللجنة على الترتيبات لقيام الدورة التنشيطية للكرة الشاطئية التي يستضيفها نادي توتي، وتم تكوين لجنة ثلاثية برئاسة العقيد عصام عبدالله حامد وعضوية محمد الخير عبدالرحيم والحكم أحمد فضيل لرفع تصور لشكل البطولة والتي تسبقها ورشة للحكام والمدربين في مجال منشط الشاطئية على أن ترفع تقريرها في اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل