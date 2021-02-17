التبلدي يلبي دعوة نائب الرئيس ناجي جابر

لبى لاعبو هلال الابيض والجهاز الفني مساء الثلاثاء الدعوة الكريمة من نائب رئيس النادي للشؤون للمالية ناجي جابر حمدان رئيس بعثة الفريق بالخرطوم وتناول افراد الفريق العشاء بمطعم اقاشي العمارات بالخرطوم وسط اجواء مميزة وأشاد مزمل دامبا مدير الكرة بمبادرات مجلس الادارة والجهود الكبيرة اتجاه النادي مما إنعكس ايجابا على فريق كرة القدم الأول بالنتائج الاخيرة وأبدى دامبا سعادته بحفل العشاء الذي اقيم للبعثة والدعوة الرائعة لنائب رئيس النادي للشئون المالية ناجي جابر الذي يبذل جهدا كبيرا اتجاه الفريق طوال فترة اقامته بالخرطوم وتمنى مدير الكرة مواصلة الانتصارات وكسب نقاط المباراة القادمة واكد سعادة اللاعبين باللحظات الجميلة التي قضوها في حفل العشاء بالعمارات.