هلال الأبيض يؤدي مرانه الرئيسي لملوك الشمال

ادى فريق الكرة بنادي الهلال الابيض مرانه الرئيسي صباح الثلاثاء علي ملعب فرع الرياضة العسكري وذلك تأهبا لمواجهة الاهلي مروي عشية الغد علي ملعب استاد الخرطوم واخضع الدكتور مصطفي كرم الله المعد البدني للفريق اللاعبين لتدريبات رفع معدل المخزون البدني فيما اخضع مدرب الحراس الكابتن عبدالحفيظ عبدالباسط حراس المرمى لتدريبات قوة ورشاقة متنوعة وجاءت التقسيمة الداخلية قوية وشهدت ندية كبيرة بين اللاعبين وروحا عالية جعلت الجهاز الفني في حيرة كبيرة في اختيار التشكيل الاساسي للمباراة ، ويختتم الفريق تحضيراته عصر اليوم الاربعاء بملعب فرع الرياضة العسكري مقر اقامة البعثة.