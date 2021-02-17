عاجل.. العثور على 8 جثث من جُملة عدد المفقودين السودانيين الـ13 بالصحراء الليبية

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

قال رئيس الجالية السودانية بالشرقية بليبيا محمد المريود في تصريح لـ(السوداني)، إنّه تم العثور على 8 جثث من جملة عدد المفقودين السودانيين الـ13 بالصحراء الليبية ويجري البحث عن الـ5 الآخرين.

وأوضح المريود بحسب رئيس القلم الكلي بنيابة الكلية الابتدائية عبد الرحيم غيث بومريز، أنه بناءً على تعليمات رئيس نيابة الكفرة الابتدائية تم تكليف مدير نيابة المرور الجزئية ميلود آدم فكرون بالرجوع إلى مكان المركبة الآلية نوع تويوتا اسكيوا للبحث عن بقية المفقودين.

وفي اتصال هاتفي صباح اليوم الأربعاء مع ميلود آدم فكرون تم الإبلاغ بالعثور على 8 جثث أخرى للمفقودين ولا يزال البحث جاري عن الـ5 المفقوين الآخرين.

وأوضح محمد المريود في تصريح لـ(السوداني) أنّ جملة المفقودين كانت 5 أطفال، 3 شباب و4 نساء.

ويبلغ جملة المفقودين السودانيين 21 فقدوا قبل ثمانية أشهر في الصحراء الليبية قرب الحدود السودانية الليبية.