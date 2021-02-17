أمريكا تعلن عن مسابقة مفتوحة لتمويل المنظمات التي لديها مشروع لمكافحة الفساد في السودان

واشنطن: السوداني

أعلنت ‏وزارة الخارجية الأمريكية، عن مسابقة مفتوحة؛ للمنظمات التي لديها مشروع لمكافحة الفساد ودعم الشفافية في السودان؛ وترغب في الحصول على تمويل للمشروع. وتبلغ قيمة التمويل 1.35 مليون دولار يمكن أن توزع على 3 منظمات كحد أقصى. وسيكون آخر ميعاد للتقديم 12 أبريل.

ويهدف مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، في دعم جهود مكافحة الفساد في السودان للمساعدة في تسهيل التنمية الاقتصادية والحكومية والاجتماعية لصالح الشعب السوداني. ولدعم هذا الهدف، تسعى دائرة حقوق اللاجئين إلى الحصول على مقترحات لبرامج مكافحة الفساد في السودان.

وقالت الخارجية الأمريكية: “أدى تفشي الفساد إلى إعاقة النمو وكان له تأثير سلبي قوي على الحياة اليومية للسودانيين”. واكدت ان الثورة الديمقراطية الأخيرة في السودان والجدول الزمني الانتقالي يعتبر بمثابة فرصة تاريخية للإصلاح ومكافحة الفساد. وشددت على انه إذا لم يتم إحراز تقدم، فقد يصبح السودانيون محرومين من حق التصويت في الانتخابات لزيادة الفترة الانتقالية.

وقالت الخارجية الامريكة، إن قدرة الحكومة السودانية على إجراء إصلاحات ضرورية لمكافحة الفساد محدودة. واعتبرت ان المؤسسات الحكومية السودانية؛ بما في ذلك وزارتا “العدل والمالية، والبرلمان السوداني – بمجرد تشكيله” يحتاجون إلى المساعدة في صياغة القوانين واللوائح وتنفيذها.

وأوضحت الخارجية الأمريكية ان السودان يحتاج للدعم والمساعدة في بعض القضايا الرئيسية، مثل: “صياغة إطار قانوني لضمان عدم ضياع عائدات الموارد الطبيعية (الذهب) بسبب الفساد، إنشاء مفوضية فعالة لمكافحة الفساد، تحديد واستعادة المساعدات المسروقة التي فُقدت بسبب الفساد، وصياغة إطار قانوني لقانون الوصول المناسب إلى المعلومات”.

وتشمل مناهج البرنامج، تدريب المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتحقيق في حالات الفساد وكشفها، ومنح للمجتمع المدني لإجراء المناصرة والتوعية بشأن إصلاحات مكافحة الفساد، وبناء المهارات الفنية لأصحاب المصلحة في الحكومة السودانية (مثل وزارتي العدل أو المالية والمجلس التشريعي الانتقالي) لصياغة القوانين وتنفيذ الإصلاحات التي تحد من الفساد، ووضع إطار عمل لمفوضية مكافحة الفساد المستدامة والفعالة وإنشائها، وتعزيز قدرة المجتمع المدني ووسائل الإعلام على جمع معلومات موثوقة وتثقيف الجمهور حول إصلاحات الفساد الجارية في السودان، من خلال حملات المناصرة.

قد تشمل النتائج التوضيحية، على سبيل المثال لا الحصر: قيام السودان بصياغة إطار قانوني يعزز الشفافية والمساءلة والتمثيل العادل في قطاع الصناعات الاستخراجية؛ قيام السودان بصياغة قوانين وتنفيذ إصلاحات تحد من الفساد، مثل تسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية؛ والمواطنون السودانيون زيادة فهمهم للإصلاحات الجارية لمكافحة الفساد وفهمهم لكيفية المناصرة لهذه الإصلاحات.