(لبات) يصل السودان للتوسط في حل أزمة الحدود مع إثيوبيا

الخرطوم: السوداني

يصل الخرطوم خلال الساعات القادمة مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، لبحث الملف الحدودي بين السودان وإثيوبيا فضلاً عن مناقشة بعض الأوضاع الداخلية المتعلقة بإنفاذ الوثيقة الدستورية.

و وفق “العربية” ، بإن ولد لبات سيلتقي رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، و رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتخفيف حدة التوتر المتصاعدة بين السودان واثيوبيا.

وكان ولد لبات قد شغل منصل الوسيط الإفريقي بين المكونيين، المدني والعسكري، في السودان عقب سقوط نظام عمر البشير في ابريل 2019.

و تأتي زيارة ولد لباد بينما استدعى السودان الأربعاء سفيره لدى اثيوبيا للتشاور وسط تصاعد النزاع الحدودي الذي شهد حشداً عسكرياً على طول الحدود بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.