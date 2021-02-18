ملتقى الشعراء بالإذاعة القومية ..(هنا القصيدة..هنا أمدرمان)

الخرطوم:كوكتيل

سجلت الإذاعة السودانية تزامناً مع احتفالاتها باليوم العالمي للراديو سهرة منوعة مع بيت الخرطوم للشعر (ملتقى الشعراء بالاذاعة القومية..هنا القصيدة هنا أمدرمان) بباقة من الشعراء باستديو الازهري الشاعر والباحث في الادب والتراث الثقافي السوداني حسن عثمان الحسن وعاطف حسن الشريف المعد بالاذاعة السودانية ومحمد آدم الريح عضو منتدى مسارات الحروف بمدينة الابيض ومجموعة من القراءات الشعرية.

قدمت السهرة الاذاعية سوسن تاور واعدتها ايمان محمد الحسن بحضور مدير بيت الشعر الدكتور الصديق عمر الصديق ونائبته ابتهال تريتر وجمع من المهتمين والشعراء وأهل الإعلام.