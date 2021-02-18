رئاسة التشريعي.. جدل الأحقية

الخرطوم: هبة علي

ياتي الـ(25) من فبراير الجاري كموعد لتشكيل المجلس التشريعي استكمالا لهياكل السلطة واستحقاقا ثوريا طال تأخره وانتظاره، وقد تم تحديد غالبية نسب التمثيل بين القوى السياسية المدنية والعسكرية مسبقا بعد جدل رتيب، الا ان جدل حول رئيس المجلس مايزال مستمراعلى خلفية مطالبة الجبهة الثورية بمنصب رئيس البرلمان..

(السوداني) اجرت مواجهة بين الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية د.محمد زكريا وبين المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير جعفر حسن..



الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية د. محمد زكريا لـ(السوداني):

من اين اتت احقيتكم بالتمسك في رئاسة التشريعي؟

هناك لجنة مشتركة تعمل على التوافق لتوزيع مقاعد المجلس التشريعي بطريقة تراعي التنوع بين المكونات المختلفة من لجان مقاومة وغيرها وكذلك تراعي تمثيل المناصب، وايضا سيتم التوافق حول رئاسة اللجان لكن بالتاكيد سنتفق على رئاسة المجلس التشريعي بكافة الهياكل في الايام القادمة.

اصراركم على اختيار منصب الرئيس هل سيكون مرضيا لبقية مكونات الحكم؟

الشرط الاساسي للتمثيل هو التوافق بين المكونات ولن يكون هناك رئيس دون توافق غالبية الاطراف او على الاقل موافقة الغالبية العظمى من عضوية المجلس التشريعي.. ونحن في الجبهة الثورية حريصون على تشكيل التشريعي ليعبر عن النسيج والاجماع السوداني ليتمكن المجلس من اداء دوره الرقابي.

ما المعايير التي سترشحون بناء عليها رئيس للتشريعي؟

اول معايير هو الاجماع عليه ثم الكفاءة ويمتاز بالقبول باعتبار ان التشريعي يضم فئات مختلفة من اطراف سلام وقوى الحرية والتغيير والقوى المدنية بالاضافة الى لجان المقاومة واسر الشهداء ، فلا بد ان يكون له القدرة على توفيق الاراء والخروج برؤية وفاقية حول حول القضايا والمشروعات المختلفة، اضافة لأن يكون المرشح ومن للداعمين لثورة ديسمبر المجيدة وان يكون حريصا على نجاح الفترة الانتقالية.

من هم أبرز المرشحين لديكم للمنصب؟

لم نجلس حتى الآن لنحدد شخصيات بعينها لكن بالتأكيد هنالك كفاءات عديدة من أطراف السلام لرئاسة المجلس و من البكر الحدبث عن أسماء بيد أننا جاهزون بالدفع بكفاءات يمكن أن تقود المجلس التشريعي بمهنية وشكل يحقق النجاح والأهداف المطلوبة.

هل يمكن أن تدفعوا برئيس من مسار الشمال أو الوسط أم أن الأمر سيحتكر على الحركات؟

الامر لايزال قيد التوافق والتفاهم بين مكونات الجبهة الثورية، ولا يمكن ان تفرض الحركات مرشحا لها بصورة منفردة ،وكل منا سيدفع بحججه ودوافعه وربما ياتي الرئيس من اي مسار من المسارات المختلفة.

ألا ترى أنه يمكن تأجيل تشكيل المجلس؟

تشكيل المجلس التشريعي تم النص عليه في الوثيقة الدستورية وباتفاقية السلام وكان قد حدد له 45 يوماً من تاريخ توقيع السلام وبالتأكيد تجاوزنا الأجل، إلا أن الحاضنة السياسية أكثر حرصاً على تشكيل المجلس في التاريخ المطلوب، والظروف التي تمر بها الفترة الانتقالية والتحديات الكبيرة التي تواجهها ككل تستدعي أن يدفع الاطراف بالتشكيل برغم التباينات الصغيرة.



المتحدث باسم المجلس المركزي جعفر حسن لـ(السوداني)

لمن ستكون أحقية رئاسة المجلس التشريعي؟

يتم اختيار رئيس المجلس التشريعي بالأغلبية، ولايمكن ان يكون صاحب كتلة أقل بالشريعي رئيساً له، أي الرئاسة مقرونة بالأوزان.

هل تتوقعون أن تكون بعض الترشيحات غير مرضية لبقية مكونات الحكم؟

لكل حادث حديث والثورة أتت بالتراضي وشرعية التراضي أعلى درجة ، وبعد ذلك يتم اللجوء للوسائل الدستورية والقانونية، ولكن يبقى السؤال ماذا نريد من هذا المجلس بغض النظر عمن الرئيس وهذه المعركة الحقيقية.

ماهي معايير اختيار رئيس المجلس؟

اختيار الرئيس يحتاج لنقاش من الاطراف التي ستشكل البرلمان ولكن العرف الموجود بالعالم ان صاحب الكتلة الأكبر يصبح الرئيس.

كحرية وتغيير ..ما أبرز مرشحيكم للمنصب؟

إلى الآن لم تطرح الحرية والتغيير أي مرشح للرئاسة وفقط تتناقش عن تكوين البرلمان نفسه وبعد الفراغ من ذلك سيتم النقاش ويجب ألا نضع العربة أمام الحصان.

ماهي المهام والرؤى التي يفترض أن يقوم بها من تدفعون به رئيسا للمجلس؟

أي برلمان له مهمتان كبرلمان في ظروف طبيعية (التشريع والرقابة) اما البرلمان الذي سيشكل فمهمته حماية الثورة.

هل يمكن ان يتم تاجيل تشكيل المجلس؟

الحرية والتغيير حثت في بيان لها امس الاول اللجنة الفنية للفراغ من مهامها قبل التوقيت المعني، ولكن ليست الحرية والتغيير وحدها التي تكون البرلمان ، فهناك مقاعد الجبهة الثورية ، والمقعاد غير المحسومة للعسكريين، وهنالك عقبات تتعلق ببعض الولايات التي يفترض ان تدفع بمرشحيها ولكنها تعاني من اشكالات بتمييز النوع، وهذه جميعها قضايا، وعلى كل نحن ساعون لتشكيله في موعده.