المريخ يحمل اتحاد الكرة المسؤولية الأخلاقية والقانونية بشأن وضعية الثلاثي

الخرطوم: السوداني

طالب عضو مجلس المريخ، الناطق الرسمي للنادي أحمد مختار من اتحاد الكرة ممثلاً في لجنة الاستئنافات الإسراع في حسم وضعية الثلاثي رمضان عجب ومحمد الرشيد إلى جانب بخيت خميس.

وأوضح أحمد مختار في تصريحات ساخنة لـ(السوداني) بأنهم دفعوا ثمن قرار لجنة الانضباط الذي جاء في سابقة غريبة بعيدة تماما عن الأطر القانونية.

وأشار إلى أن الثلاثي توقف عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٥ أشهر كاملة، ورغما عن ذلك جاءت لجنة الانضباط بقرار غريب يوقف اللاعبين لمدة جديدة وهو أمر بعيد تماما عن المنطق والقانون.

ولفت إلى أنهم يطالبون لجنة الاستئنافات بحسم وضعية اللاعبين الثلاثة اليوم قبل الغد، مشددا بأنهم يتمنون أن تتحلى لجنة الاستئنافات بروح المسؤولية والعدالة وان تحسم هذا الملف نهائيا.

وقطع أحمد مختار بأنهم يحترمون القانون واللوائح ولكنهم في ذات الوقت يناشدون اتحاد الكرة بضرورة أن تكون هناك وقفة في هذه القضية من الناحية القومية في المقام الأول لأن المريخ في حاجة ماسة إلى لاعبيه خلال مباريات البطولة الإفريقية القادمة بناءً على التقارير الفنية الواردة من المدرب النابي.

وأعلن أحمد مختار، عزم مجلسه تصعيد القضية لأبعد الحدود، واصفا المريخ بالفريق الكبير الذي لن يتنازل عن حقوقه مطلقا ويجب أن يتم التعامل مع القضية بمنطق القانون، مشيرا إلى أنهم يترقبون اجتماع لجنة الاستئنافات اليوم وبعدها لكل حادثة حديث.