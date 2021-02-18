النابي يؤكد حاجته للثنائي بخيت ومحمد الرشيد

علمت ( السوداني) من مصادرها أن مدرب المريخ الكابتن نصر الدين النابي طالب من مجلس إدارة نادي المريخ الإسراع في حسم وضعية الثنائي محمد الرشيد إلى جانب الظهير الأيسر بخيت خميس.

وبحسب المصادر فإن النابي أبدى استياءً بالغاً من عدم مشاركة اللاعبين مع الفريق خاصة في ظل الحاجة الماسة لهم وبالأخص الثنائي محمد الرشيد وبخيت خميس.

وأوضح مصدر موثوق أن المدرب التونسي تلقى وعداً من رئيس النادي آدم سوداكال بحسم وضعية مشاركة اللاعبين بشكل عاجل مع اتحاد الكرة قبل حلول موعد المواجهة القادمة أمام فيتا كلوب في ثاني مواجهات الأحمر بدور المجموعات.